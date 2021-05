Jak to się stało, że Haaland pokonał Lewandowskiego? Jest bardzo proste wyjaśnienie

We wtorek wielu kibiców i ekspertów Bundesligi zaskoczyła informacja o tym, że Erling Braut Haaland z Borussii Dortmund w głosowaniu na najlepszego zawodnika niemieckich ligowych rozgrywek okazał się lepszy od Roberta Lewandowskiego. Tłumaczymy, dlaczego kibice, którzy głosowali na Norwega, mogli wybrać jego zamiast Polaka.

Haaland lepszy od Lewandowskiego? Głosowanie na najlepszego gracza sezonu Bundesligi dotyczyło FIFY, a nie rzeczywistości

Jak przytoczył na Twitterze Grzegorz Kaczmarek, dziennikarz Canal+ Sport, głosowanie na najlepszego zawodnika sezonu odbyło się w ramach przyznawania kart "Drużyny Sezonu Bundesliga" (eventu Bundesliga Team Of The Season) w trybie Ultimate Team gry FIFA 21. Co to zmienia w sytuacji Lewandowskiego i Haalanda? Choćby to, że głosowanie trwało do 6 maja, a najbardziej medialne wydarzenie z udziałem Polaka - pobicie rekordu goli w jednym sezonie Bundesligi, który od 49 lat należał do Gerda Muellera - zaczęło rozgrzewać opinię publiczną dopiero później.

Należy też dodać, że głosowanie, które wskazało najlepszego piłkarza sezonu Bundesligi, wcale nie musi oddawać w pełni tego, jak kibice widzieli rywalizację Haalanda i Lewandowskiego w rzeczywistości. Głosowanie miało na celu wyłonienie zawodników, którzy dostaną w grze nowe karty specjalne z kosmicznie ulepszonymi statystykami. A w FIFIE 21 gracze mogą być o wiele bardziej zainteresowani Erlingiem Haalandem - jego podstawowa karta ma lepiej ocenione atrybuty tempa i fizyczności, a więc dwa kluczowe w grze, szczególnie pod kątem napastników. Lewandowski ma aż o siedem punktów oceny ogólnej więcej od zawodnika Borussii, ale w grze liczą się przede wszystkim szczegółowe statystyki karty i jej cena, a tu Haaland ma nad Polakiem ogromną przewagę - jest około czterokrotnie tańszy.

Porównanie kart TOTS (i podstawowych) Erlinga Haalanda i Roberta Lewandowskiego:

ocena ogólna: Lewandowski 98 (91) - Haaland 95 (84)

- Haaland 95 (84) tempo: Lewandowski 93 (78) - Haaland 95 (84)

strzelanie: Lewandowski 97 (91) - Haaland 98 (87)

podania: Lewandowski 89 (78) - Haaland 82 (63)

- Haaland 82 (63) drybling: Lewandowski 95 (86) - Haaland 92 (76)

- Haaland 92 (76) obrona: Lewandowski 51 (43) - Haaland 56 (43)

fizyczność: Lewandowski 92 (82) - Haaland 96 (85)

cena: Lewandowski ok. 2,2 mln (ok. 55 tys. monet) - Haaland ok. 600 tys. (13,5 tys. monet)

- Haaland ok. 600 tys. (13,5 tys. monet) rozegrane mecze: Lewandowski 20 tys. (4 mln) - Haaland 39 tys. (2,9 mln)

Karty Drużyny Sezonu FIFA 21 Ultimate Team Roberta Lewandowskiego i Erlinga Haalanda Screen Futbin.com

Wybór przez pryzmat FIFY? Absurd. W niej Lewandowski jest niedoceniany

Ocenianie całego sezonu na podstawie głosowania kibiców, którzy wybierają karty, którymi najlepiej będzie im się grało w kolejnych tygodniach w grze, jest dość absurdalne. Zwłaszcza że Electronic Arts już od dłuższego czasu nie docenia potencjału Roberta Lewandowskiego w grze i jest dla twórców kartą, której nie potrafią przystosować tak, żeby w trybie Ultimate Team, który odpowiada na to, co dzieje się aktualnie w świecie piłki nożnej, Polak mógł mieć najlepszą kartę tak, jak w rzeczywistości w ostatnich miesiącach przyznawano mu wszystkie najważniejsze nagrody - choćby FIFA The Best, czy piłkarza roku UEFA.

"Seria gier FIFA od Electronic Arts to prawdopodobnie jedno z ostatnich miejsc, gdzie Robert Lewandowski nie został odpowiednio doceniony za to, jak rozwinął się jako piłkarz. Jej twórcy mogą dodawać do gry nowe wersje kart specjalnych Polaka, umieszczać go w najlepszych drużynach roku czy sezonu, ale nie zmienią faktu, że stworzyli grę, w której Lewandowski nigdy nie będzie jednym z najlepszych napastników tak, jak w rzeczywistości" - pisaliśmy niedawno o tym, jak Lewandowski jest niedoceniany przez twórców FIFY.