Katastrofa w Interze! Zdobyli mistrzostwo, ale stracą trenera i największe gwiazdy

To był kapitalny sezon dla Interu Mediolan. Zespół Antonio Conte sięgnął po tytuł mistrza Włoch, po raz pierwszy od 2010 roku. Włoski trener w ciągu dwóch sezonów odmienił klub nie do poznania, wprowadzając Inter do finału Ligi Europy w 2020 roku. W nim lepsza okazała się jednak Sevilla.

Wydawało się więc, że władze Interu będą chciały zatrzymać Antonio Conte za wszelką cenę. Jak jednak donoszą włoskie media, rozwód Conte z Interem to już tylko kwestia czasu. Wszystko za sprawą Stevena Zhanga, prezesa mediolańskiego klubu, który podjął decyzję o sprzedaży gwiazd zespołu, aby pokryć straty finansowe spowodowane pandemią koronawirusa.

Według włoskich mediów, władze Interu liczą na sprzedaż piłkarzy za kwoty rzędu 80-100 milionów euro. Na tym nie koniec oszczędności, które zamierza wprowadzić Zhang. Zgodnie z jego planem pensje pracowników mają zostać obniżone łącznie o 20 procent w stosunku do obecnego poziomu.

Jak donosi La Gazzetta dello Sport, ogłoszenia rozstania Interu z Antonio Conte to kwestia maksymalnie 48 godzin. Włoski trener sprzeciwia się sprzedaży kogokolwiek z zespołu, a co więcej, domaga się wzmocnień, stawiając na rozwój zespołu na scenie europejskiej. I choć jego kontrakt kończy się dopiero po zakończeniu sezonu 2021/2022, to miał wraz z właścicielem dojść do porozumienia w kwestii rozwiązania umowy już teraz.

Decyzji Zhanga nie zmieniła nawet kwestia ogromnej pożyczki z funduszu Oaktree. Inter otrzymał w ten sposób aż 275 milionów euro. Zdaniem prezesa klubu te środki pozwalają jednak jedynie na spokojne wprowadzenie cięć budżetowych, zaplanowanych przez chińskiego właściciela.

Nadal nie wiadomo, kto miałby zastąpić Antonio Conte na pozycji trenera Interu Mediolan. Włoskie media donoszą o trzech kandydatach - Massimiliano Allegri, Maurizio Sarri oraz Sinisa Mihajlović.