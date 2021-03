Oficjalnie: Zlatan Ibrahimović wraca do reprezentacji Szwecji

Zobacz wideo Kontrowersje wokół powołania Kamila Grosickiego

Już w poniedziałek dziennikarz Sky Sports, Alessandro Alciato, poinformował, że Ibrahimović otrzymał powołanie do kadry. Oficjalnie zostało to potwierdzone we wtorek, kiedy szwedzka federacja piłkarska opublikowała pełną listę powołanych. Wśród nich jest Ibrahimović.

O powrocie Zlatana do reprezentacji mówiło się od kilku miesięcy. Już na początku marca tamtejsze media informowały, że powrót Ibrahimovicia jest przesądzony. - Kiedy Zlatan wyraził chęć, by wziąć udział w marcowych meczach reprezentacji, stało się jasne, że trzeba jak najszybciej się spotkać i omówić tę sytuację. Cieszę się, że doszło do tego spotkania - mówił Janne Andersson, selekcjoner reprezentacji Szwecji w rozmowie z "Aftonbladet".

Zlatan w swoim stylu: "Powrót Boga"

Swój powrót do kadry Zlatan Ibrahimović skomentował w swoim stylu. Na swoim koncie na Twitterze opublikował zdjęcie w narodowych barwach z podpisem "Powrót Boga".

Dla Ibrahimovicia będzie to powrót do kadry po niespełna pięciu latach. Ostatni raz w narodowych barwach wystąpił podczas Euro 2016. Wówczas Szwedzi zajęli ostatnie miejsce w grupie E, w której mierzyli się z reprezentacją Włoch, Belgii oraz Irlandii. Natomiast na najbliższych mistrzostwach Europy Szwedzi zagrają m.in. z Polską. Ten mecz zaplanowany jest na 23 czerwca w Dublinie.

39-letni Szwed do tej pory zagrał w 116 meczach dla reprezentacji, w których strzelił 62 gole i zaliczył 17 asyst. W tym sezonie w barwach Milanu wystąpił 21 razy, zdobył 16 bramek i miał dwie asysty.