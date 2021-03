Stało się! Zlatan Ibrahimović powołany do kadry Szwecji! Zagra z Polską?

O powrocie Zlatana Ibrahimovicia do kadry mówi się od wielu miesięcy. Już na początku marca "Aftonbladet" informował, że to już praktycznie przesądzone. - Kiedy Zlatan wyraził chęć, by wziąć udział w marcowych meczach reprezentacji, stało się jasne, że trzeba jak najszybciej się spotkać i omówić tę sytuację. Cieszę się, że doszło do tego spotkania - mówił gazecie Janne Andersson, selekcjoner reprezentacji Szwecji, który zdradził również, że w kontakcie z Ibrahimoviciem pozostawał od jesieni zeszłego roku.

Zlatan Ibrahimović po blisko pięciu latach wraca do kadry

O tym, że 39-latek już otrzymał powołanie na najbliższe zgrupowanie reprezentacji Szwecji, poinformował na Twitterze dziennikarz Sky Sports Alessandro Alciato. Dla Ibrahimovicia będzie to powrót do kadry po niespełna pięciu latach. Ostatni raz w narodowych barwach wystąpił podczas Euro 2016. Wówczas Szwedzi zajęli ostatnie miejsce w grupie E, w której mierzyli się z reprezentacją Włoch, Belgii oraz Irlandii.

Szwecja jest rywalem Polski w Euro 2020, które odbędzie się na przełomie czerwca i lipca. Wcześniej podobnie jak pozostałe reprezentacje rozpocznie eliminacje do MŚ, które w przyszłym roku zostaną rozegrane w Katarze. Od meczów z Gruzją (25 marca) i Kosowem (28 marca), a także od towarzyskiego meczu z Estonią (31 marca), z którą także zagra podczas najbliższego zgrupowania.

Ibrahimović do tej pory zagrał w 116 meczach dla reprezentacji Szwecji, w których strzelił 62 gole i zaliczył 17 asyst. W tym sezonie w barwach Milanu wystąpił 21 razy, zdobył 16 bramek i miał dwie asysty.