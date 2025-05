Media: Gwiazda Ekstraklasy zostawia Polskę. Oto jego cel

15 maja br. Cracovia ogłosiła w oficjalnym komunikacie o nieprzedłużeniu kontraktu z trenerem Dawidem Kroczkiem, a także trzema zawodnikami: Patrykiem Sokołowskim, Benjaminem Kallmanem oraz Arttu Hoskonenem. Szczególnie bolesne będzie rozstanie z Kallmanem, bo Fin strzelił 17 goli w Ekstraklasie, a skuteczniejszy od niego jest jedynie Efthymios Koulouris z Pogoni Szczecin (26) i Mikael Ishak z Lecha Poznań (21). Kallman zdobył niewiele ponad 32 proc. bramek Cracovii w tym sezonie Ekstraklasy. Jaka będzie jego przyszłość?

Kallman opuści Ekstraklasę. Będzie kontynuował karierę na Zachodzie

Portal goal.pl informuje, że Kallman opuści Ekstraklasę i nie będzie reprezentował w niej innego klubu poza Cracovią. Fiński napastnik ma trafić do Niemiec, gdzie sprawa "jest na ostatniej prostej". Wygląda na to, że to będzie przyszłe miejsce pracy dla Kallmana, o ile nie zdarzy się nic niespodziewanego. Wspomniane źródło nie podaje jednak, czy chodzi o klub z najwyższego poziomu rozgrywkowego, czy o zespół na poziomie 2. Bundesligi.

Kallman cieszył się sporym zainteresowaniem już od dłuższego czasu. W Ekstraklasie chętnie u siebie widziały go takie kluby, jak Raków Częstochowa, Lech Poznań czy Legia Warszawa. Ostatnio też pojawiły się plotki łączące Fina z Pogonią Szczecin. - Ben udowodnił, że jest gotowy na wyjazd do lepszej ligi. Być może zdoła tam osiągnąć poziom, do którego w przeszłości przyzwyczaił Finów Teemu Pukki - mówił Daniel Hakans, gracz Lecha Poznań w rozmowie z TVP Sport.

O tym, że Kallman nie przedłuży kontraktu z Cracovią, mówiło i pisało się od dłuższego czasu. - Do dzisiaj Benjamin nie przyjął naszej propozycji kontraktu, w związku z czym szykujemy opcję "B". Benjamin jest w pełni profesjonalistą, daje z siebie wszystko dla Cracovii, ale jeżeli do tej chwili nie ma przyjęcia kontraktu, to szanse na przedłużenie są niewielkie - przekazał Mateusz Dróżdż, prezes Cracovii, w wywiadzie dla Canal+ Sport.

Kallman trafił do Cracovii latem 2022 r. bez kwoty odstępnego, po tym jak wygasł jego kontrakt z Interem Turku. Łącznie zagrał w 105 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 32 gole i zanotował 18 asyst.