Lewandowski oceniony za mecz z Eintrachtem. Niemieckie media są zgodne

Bayern fatalnie zaczął mecz i już po 12 minutach przegrywał 0:1. W 31. minucie stracił drugą bramkę i od początku drugiej części gry musiał odrabiać stratę dwóch goli. Wydawało się, że jest to w zasięgu mistrzów Niemiec, bo już w 54. minucie piłkę do siatki po pięknej akcji Leroya Sane skierował Robert Lewandowski. Niestety, to była jedyna dogodna szansa "Lewego" na zdobycie bramki.

Zobacz wideo Niemieckie media oceniły tę bramkę Lewandowskiego jako "gol marzenie" [ELEVEN SPORTS]

Gol i nic poza tym

Po spotkaniu niemieckie media oceniły grę napastnika Bayernu i były w tej opinii zgodne – Lewandowski rozegrał przeciętne zawody. Zarówno "Bild" jak i portal "ligainsider.de" wystawiły mu notę 3 (skala 1-5, gdzie 1 oznacza "klasę światową", a 6 "występ poniżej krytyki"). Tak samo oceniony został przez serwis "sport.de" – Był rzadko wykorzystywany przez kolegów, ale wykorzystał pierwszą szansę, jaką otrzymał. Poza tym nic więcej nie zdziałał – czytamy w uzasadnieniu.

Taką samą notę Polak otrzymał od portalu "sportbuzzer.de". W opisie czytamy, że Polak "miał trudności" w tym meczu, jednak strzelił bramkę. Podkreślono fantastyczny dorobek Lewandowskiego. To był jego 26. gol w lidze i 31. trafienie w 30. oficjalnym meczu. Trochę gorzej piłkarza Bayernu ocenił portal goal.com, który wystawił mu notę 3,5. W krótkiej notce napisano, że Lewandowski "był dobrze pilnowany przez obrońców Eintrachtu, ale i tak zdołał strzelić bramkę".

Mimo porażki z Eintrachtem Bayern nadal pozostaje liderem Bundesligi. Jednak jego przewaga nad drugim Lipskiem może stopnieć do dwóch punktów, jeżeli wicelider wygra w niedzielę z Herthą Berlin. W następną sobotę Bayern postara się o przerwanie passy dwóch meczów bez zwycięstwa. Jego rywalem będzie 1.FC Koeln.