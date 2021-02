Patryk Dziczek zasłabł w trakcie meczu! Karetką został zawieziony do szpitala

Sytuacja miała miejsce już pod koniec spotkania. Patryk Dziczek miał stracić przytomność bez kontaktu z rywalem, co spowodowało, że na murawie pojawiła się karetka. Po dziesięciu minutach Polak miał odzyskać przytomność, ale i tak został natychmiast zabrany do szpitala.

Dla polskiego pomocnika to nie pierwszy taki problem w ostatnim czasie. We wrześniu 2020 roku Polak zemdlał na treningu Salernitany i spędził tydzień w szpitalu.

- Całkowicie straciłem przytomność. Nasz doktor musiał szybko interweniować, bo nie mogłem oddychać. Musiał wyciągnąć mi język z ust, bo ten zawinął się w gardle - opowiadał w rozmowie z Przeglądem Sportowym.

Patryk Dziczek to były młodzieżowy reprezentant Polski, który w 2019 roku zdobył z Piastem Gliwice mistrzostwo Polski. Następnie za ponad dwa miliony euro przeszedł do rzymskiego Lazio, z którego jest wypożyczony do drugoligowej Salernitany. W bieżącym sezonie rozegrał w Serie B 15 meczów.

