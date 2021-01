14-letni fenomen FIFY wciąż niepokonany! 390-0. Musi mierzyć się z hejtem

Vejrgang na co dzień reprezentuje RB Lipsk. Od kilku miesięcy 14-latek z Danii jest prawdziwym fenomenem na esportowej scenie. Wszyscy mają problem, aby go pokonać. I nie jest to kwestia wyników na styku. Vejrgang wygrywa pewnie i wyniki takie jak 7:0 są u niego na porządku dziennym.

14-latek mierzy się z hejtem

Tam pojawia się sukces, od razu znajdziemy hejterów. Młody gracz musi się mierzyć z falą negatywnych komentarzy na swój temat. Jedni zarzucają mu niezdrowe podejście do gry i siedzenie przy konsoli/komputerze całymi dniami, a inni deprecjonują jego umiejętności, pisząc, że nie byłoby to możliwe, gdyby nie jego superdrużyna w trybie FUT.

Na długiej liście zarzutów są również takie zdania jak: "Vejrgang potrzebuje meta zawodników", czyli takich, którzy w danym momencie są najlepsi i jest na nich największy popyt. Nie zawsze są to piłkarze, którzy w prawdziwej piłce są na topie. Ostatnio w trybie FUT furorę robi Arjen Robben, który przecież lata świetności ma już dawno za sobą. Oprócz tego 14-latkowi hejterzy zarzucają, że nie widzi światła słonecznego, nie myje się, a także nie interesuje się dziewczynami, co nie zawsze jest priorytetem w przypadku 14-letnich dzieci.

Jedno jest pewne, Anders Vejrgang jest fenomenem. Reprezentant RB Lipsk w lidze weekendowej radzi sobie wyśmienicie. Największym paradoksem tej sytuacji jest fakt, że ze względu na swój wiek nie może grać w profesjonalnych rozgrywkach esportowych. Jednak co się odwlecze, to nie uciecze. Za kilka lat Duńczyk może zdominować światową scenę FIFA, bo nic nie wskazuje, aby ktoś w najbliższym czasie miał mu utrzeć nosa.

