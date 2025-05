Media: Oto skład na mecz Barcelona - Villarreal. Co ze Szczęsnym i Lewandowskim?

FC Barcelona w ostatnim meczu z Espanyolem (2:0) zagwarantowała sobie mistrzostwo Hiszpanii. Przed nią jeszcze dwa spotkania w La Lidze, a w najbliższym podejmie Villarreal, walczący o awans do Ligi Mistrzów (da go piąte miejsce) oraz udział w przyszłorocznym Superpucharze Hiszpanii (da go czwarta pozycja).

Oto skład Barcelony na mecz z Villarrealem. Co z Wojciechem Szczęsnym i Robertem Lewandowskim?

Należy spodziewać się rotacji ze strony Hansiego Flicka, który będzie oszczędzał zmęczonych sezonem gwiazdorów. Zamiast nich powinien postawić na kilku zawodników dotychczas odgrywających drugorzędne role.

Według przewidywań hiszpańskich mediów poza wyjściową jedenastką znajdą się Raphinha czy Pedri, liderzy drużyny. Najpewniej miejsce w składzie odda też Wojciech Szczęsny, na rzecz Marca-Andre ter Stegena, który w jesiennym spotkaniu obu zespół doznał ciężkiej kontuzji kolana i długo pauzował.

Natomiast od początku powinien zagrać Robert Lewandowski. Co nie dziwi, gdyż niedawno wrócił po urazie, a w dodatku walczy o koronę króla strzelców La Ligi. Jeśli chodzi o tę drugą kwestię, to ma o trzy trafienia mniej od Kyliana Mbappe z Realu Madryt. W niedzielę Polakowi piłki ma dogrywać m.in. odkurzony Ansu Fati. Szansę od Flicka otrzymają też rzadziej grający Hector Fort, Andreas Christensen czy Gavi.

Przewidywany skład FC Barcelony na mecz z Villarrealem:

wg "Sportu" : Marc-Andre ter Stegen - Hector Fort, Andreas Christensen, Pau Cubarsi, Gerard Martin - Eric Garcia - Gavi, Fermin Lopez - Ansu Fati, Robert Lewandowski, Pau Víctor

: Marc-Andre ter Stegen - Hector Fort, Andreas Christensen, Pau Cubarsi, Gerard Martin - Eric Garcia - Gavi, Fermin Lopez - Ansu Fati, Robert Lewandowski, Pau Víctor wg "Mundo Deportivo" : Marc-Andre ter Stegen - Hector Fort, Eric Garcia, Andreas Christensen, Alejandro Balde - Marc Casado, Gavi - Lamine Yamal, Fermin Lopez, Ansu Fati - Robert Lewandowski

: Marc-Andre ter Stegen - Hector Fort, Eric Garcia, Andreas Christensen, Alejandro Balde - Marc Casado, Gavi - Lamine Yamal, Fermin Lopez, Ansu Fati - Robert Lewandowski wg "AS-a" : Marc-Andre ter Stegen - Hector Fort, Eric Garcia, Andreas Christensen, Gerard Martin - Frenkie de Jong - Gavi, Fermin Lopez - Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Ansu Fati

: Marc-Andre ter Stegen - Hector Fort, Eric Garcia, Andreas Christensen, Gerard Martin - Frenkie de Jong - Gavi, Fermin Lopez - Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Ansu Fati wg "Marki" : Marc-Andre ter Stegen - Hector Fort, Andreas Christensen, Inigo Martinez, Alejandro Balde - Gavi, Eric García - Lamine Yamal, Pablo Torre, Ansu Fati - Robert Lewandowski

: Marc-Andre ter Stegen - Hector Fort, Andreas Christensen, Inigo Martinez, Alejandro Balde - Gavi, Eric García - Lamine Yamal, Pablo Torre, Ansu Fati - Robert Lewandowski wg "OK Diario ": Marc-Andre ter Stegen - Hector Fort, Andreas Christensen, Pau Cubarsi, Alejandro Balde - Frenkie de Jong - Gavi, Fermin Lopez - Ansu Fati, Robert Lewandowski, Pau Víctor

": Marc-Andre ter Stegen - Hector Fort, Andreas Christensen, Pau Cubarsi, Alejandro Balde - Frenkie de Jong - Gavi, Fermin Lopez - Ansu Fati, Robert Lewandowski, Pau Víctor wg barcelonanoticias.com: Marc-Andre ter Stegen - Eric Garcia, Ronald Araujo, Inigo Martinez, Alejandro Balde - Gavi, Pedri - Lamine Yamal, Fermin Lopez, Raphinha - Robert Lewandowski

Początek meczu FC Barcelona - Villarreal o godz. 19:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.