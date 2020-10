Krychowiak dał zwycięstwo swojej drużynie! Polak wybrany piłkarzem meczu [WIDEO]

Zobacz wideo "Teraz powinien być spokój wokół kadry Brzęczka, nie będzie hejtu ani krytyki"

Gol Krychowiaka dał zwycięstwo Lokomotiwowi

To drugi gol Krychowiaka w tym sezonie ligi rosyjskiej (w poprzednim Polak zdobył ich aż dziewięć), a pierwszy warty trzy punkty. Lokomotiw czekał na przełom w meczu z Ufą ponad godzinę. W 67. minucie rezerwowy Ze Luis, który wszedł dwie minuty wcześniej, zaatakował bramkarza Ufy, który źle sobie przyjął piłkę odegraną przez obrońców. Ze Luis ją przejął, podał do Krychowiaka, a ten strzelił po ziemi z 16 metrów, między nogami obrońcy, który probówał jeszcze go zablokować.

Krychowiak wybrany piłkarzem meczu

Pomocnik reprezentacji Polski został wybrany najlepszym graczem tego spotkania.

To drugi gol Krychowiaka w tym sezonie. Od początku meczu zagrał też Maciej Rybus, który opuścił ostatnie zgrupowanie kadry z powodu koronawirusa. Lewy obrońca reprezentacji w meczu z Ufą również zaprezentował się bardzo dobrze.

