10-letni kibic Arsenalu dostał specjalny prezent od Messiego. To odmieni jego życie

OrCam MyEye to przełomowe urządzenie przeznaczone dla osób niewidomych i niedowidzących. Lekka inteligentna kamera mocowana do okularów błyskawicznie odczytuje drukowany i cyfrowy tekst z dowolnej powierzchni oraz rozpoznaje twarze, produkty i nominały banknotów w czasie rzeczywistym. Koszt takiego urządzenia w Polsce to ponad 20 tysięcy złotych.

Jeszcze przed wybuchem pandemii koronawirusa Lionel Messi spotkał się w Barcelonie z 12 osobami z dysfunkcją wzroku, by podarować im takie kamery oraz rozegrać z nimi mecz. - To było niesamowicie inspirujące wydarzenie. Widzę jak na dłoni, że to urządzenie zmienia ludzkie życie - mówił wtedy Argentyńczyk.

Jak poinformował "Daily Mail", Messi nie zaprzestał pomocy osobom niedowidzącym. Gwiazdor FC Barcelony podarował teraz urządzenie 10-letniemu, niewidomemu kibicowi Arsenalu. Niewidomy chłopiec, który gra w piłkę nożną, od teraz będzie mógł łatwiej cieszyć się swoją pasją.

W najbliższym czasie Messi ma wysyłać kolejne urządzenia do dzieci z poważnymi wadami wzroku. Według najnowszych badań około 300 milionów ludzi na świecie cierpi na ślepotę lub różnego stopnia upośledzenie wzroku.

