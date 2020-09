Milik odsunięty od składu! Nie ma już czego szukać w Napoli

Arkadiusz Milik nie ma już czego szukać w Napoli. Po tym, jak reprezentant Polski odrzucił możliwość przedłużenia kontraktu z klubem i wyraził chęć przejścia do Juventusu, nikt nie widzi dla niego miejsca w Neapolu. Na nieszczęście 26-letniego napastnika transfer do mistrza Włoch wydaje się mało realny, ponieważ Napoli żąda ogromnych pieniędzy od znienawidzonego rywala, mimo że kontrakt Milika wygasa w czerwcu przyszłego roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Napoli - Udinese 2:1. Milik na 1:1 [ELEVEN SPORTS]

Reprezentant Polski szuka rozwiązania swojej sytuacji. W ostatnim czasie głośno było o jego możliwym transferze do Romy, jednak i ten stanął pod znakiem zapytania. Kluby negocjowały wymianę piłkarzy, a do Neapolu trafić miał Cengiz Under. Rzymianie zmienili jednak zdanie i po poważnej kontuzji Nicoli Zaniolo nie chcą oddać swojego piłkarza. Za transfer Milika musieliby więc zapłacić około 35 milionów euro. Dużo.

W ostatnich dniach Milik łączony był też z przenosinami do Fiorentiny oraz RB Lipsk, jednak konkretów w tej sprawie nie widać. A czas ucieka. Prezydent Napoli, Aurelio De Laurentiis, zapowiedział, że napastnik nie zagra już w zespole, a jeśli nie zmieni klubu, to kolejny sezon przesiedzi na trybunach. De Laurentiis jednocześnie podkreślił, że neapolitańczyków stać na takie rozwiązanie.

Milik poza kadrą Napoli na najbliższe sparingi

Potwierdzeniem słów prezydenta może być decyzja trenera Gennaro Gattuso, który nie skorzysta z Milika w najbliższych sparingach z Pescarą i Sportingiem, o czym informuje portal "Calciomercato Napoli". "W ostatnich dniach Napoli szukało klubów zainteresowanych kupnem Milika. Klub pracuje nad sprzedażą zawodnika, który tak samo, jak Fernando Llorente, nie ma w nim przyszłości i nie znajdzie się w kadrze na najbliższe sparingi. Wszystko po to, by nie podejmować ryzyka kontuzji, która utrudniłaby sprzedaż" - czytamy.

Milik jest zawodnikiem Napoli od 2016 roku. W poprzednim sezonie rozegrał 35 meczów, w których strzelił 14 goli.

Czytaj też:

Pobierz aplikację Sport.pl LIVE na Androida i na iOS-a

Sport.pl Live .