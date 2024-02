Oto żona Marcina Gortata. Nie uwierzysz, ile ma lat

Marcin Gortat jest jednym z najlepszych polskich koszykarzy w historii. W 2008 roku zadebiutował w NBA w barwach Orlando Magic. Rok później jako pierwszy Polak w historii awansował do finału najlepszej koszykarskiej ligi świata. Sportową karierę zakończył w 2020 roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Łukasz Kuczyński z brązem w short tracku, podczas PŚ w Gdańsku! "Jestem w dobrym momencie w swojej karierze"

Marcin Gortat ma starszą żonę. "Lepiej nie mogłem trafić"

Niewielu wie, że niedługo rozstaniu z koszykówką Gortat wziął ślub. Wybranką byłego zawodnika została Żaneta Stanisławska. Kobieta ukończyła politologię i pedagogikę oraz jest trenerką biznesu. Para poznała się w 2019 roku podczas spotkania biznesowego. Ślub odbył się dwa lata później w Polsce. Gortat regularnie wrzuca wspólne zdjęcia z małżonką. Złożył jej również życzenia urodzinowe i fani dowiedzieli się dzięki temu, że Stanisławska jest rok starsza od męża i ma 41 lat.

- Mam obok siebie kobietę mojego życia. Jest kobietą nie tylko piękną, ale też bardzo inteligentną, szalenie bystrą, bez niej z pewnością byłoby mi trudniej – ona lepiej niż ja rozumie wszystkie procesy, które zachodzą na świecie, bardzo pomogła mi także w tym, jak właściwie patrzeć na świat wyzwań biznesowych. Właściwie to mam żonę, o jakiej całe życie marzyłem. Dla mnie jest najważniejsza i najpiękniejsza na świecie. Lepiej nie mogłem trafić - powiedział Gortat w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Gortat wraz z żoną prowadzą firmę MG Evolution, która zajmuje się produkcją kosmetyków. Do otwarcia biznesu byłego koszykarza namówiła właśnie jego małżonka. - Nasza fabryka kosmetyków specjalizuje się w produkcji kosmetyków "private label", co oznacza, że oferujemy klientom kompleksową usługę od pomysłu do realizacji - stwierdziła Stanisławska w rozmowie z portalem wirtualenkosmetyki.pl.