Media ujawniają szczegóły dotyczące pogrzebu Diogo Joty

Diogo Jota nie żyje. Piłkarz Liverpoolu zginął w wypadku samochodowym, do którego doszło w nocy ze środy na czwartek, gdy jechał ze swoim bratem Lamborghini w prowincji Zamora. Portugalczyk próbował wyprzedzić inny samochód, ale w jego pojeździe pękła jedna z opon, przez co potem Lamborghini wypadło z drogi i stanęło w płomieniach. Cały świat pogrążył się w żałobie, a kondolencje dla jego rodziny spływają ze wszystkich możliwych stron. W mediach pojawiają się informacje, gdzie i kiedy odbędzie się ceremonia pogrzebowa.

Znamy szczegóły ceremonii pogrzebowej Diogo Joty. Prezydent Portugalii będzie na miejscu

Media informują, gdzie i kiedy odbędzie się pogrzeb Diogo Joty oraz Andre Silvy. Ciała mężczyzn zostały już przewiezione do Gondomar, a więc do jego rodzinnego miasta na północnym zachodzie Portugalii. W piątkowe popołudnie rozpocznie się czuwanie w domu pogrzebowym, a w sobotę o godz. 10:00 odbędzie się ceremonia pogrzebowa. Informacja została potwierdzona przez ks. Jose Manuela Macedo, proboszcza parafii w Gondomar. Do tej miejscowości ma przyjechać Marcelo Rebelo de Sousa, prezydent Portugalii.

Gondomar to miejsce, które jest szczególnie bliskie Jocie. Skrzydłowy zaczynał profesjonalną karierę w barwach Gondomar SC, a w 2022 r. otworzył tam własną akademię piłkarską. W listopadzie 2024 r. trenowała tam reprezentacja Polski, a na terenie akademii znajduje się plakat z cytatem: "Nie jest ważne, skąd pochodzimy, ale dokąd zmierzamy".

Jota grał w barwach Gondomar w latach 2005-2013, a potem przeniósł się do Pacos de Ferreira. Później grał w barwach Atletico Madryt (2016-2018), FC Porto (2016-2017), Wolverhampton Wandereres (2018-2020) i Liverpoolu (2020-2025). Jota był częścią składu reprezentacji Portugalii, która wygrywała Ligę Narodów w 2019 i 2025 r.

Tak Liverpool pożegnał Diogo Jotę. "Klub jest zdruzgotany tragiczną śmiercią"

Zaledwie kilka dni przed śmiercią Jota wziął ślub, a jeszcze wcześniej wygrał turniej Ligi Narodów z Portugalią. "Klub piłkarski Liverpool jest zdruzgotany tragiczną śmiercią Diogo Joty. Klub nie będzie w tej chwili udzielał dalszych komentarzy i prosi o uszanowanie prywatności rodziny, przyjaciół, kolegów z drużyny i personelu klubu Diogo i Andre, którzy próbują pogodzić się z niewyobrażalną stratą" - napisał aktualny mistrz Anglii w komunikacie potwierdzającym śmierć Joty.