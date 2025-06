Dramat reprezentacji Polski w meczu o brąz MŚ. Tego nikt się nie spodziewał

Reprezentantki Polski były o punkt od awansu do finału mistrzostw świata w koszykówce 3x3. Ich starcie półfinałowe z Mongołkami, a więc gospodyniami całego turnieju, musiało się wyjaśnić dopiero w dogrywce, bo po dziesięciu minutach był remis 16:16. Polki wygrywały 17:16 po rzucie Weroniki Telengi, ale rywalki rzuciły celnie zza łuku i awansowały do finału, pokonując Biało-Czerwone 18:17. I tak ten wynik Polski należy uznać za sukces, bo po raz pierwszy w historii awansowały do półfinału światowego czempionatu. Rywalkami Polek w meczu o brązowe medale były Kanadyjki.

Pogrom w meczu o brąz. Polki nie miały żadnych szans ze swoimi rywalkami

Mecz zaczął się od błędu Kanadyjek przy zasłonie Saichy Grant-Allen. Po chwili Kanadyjka świetnie poradziła sobie pod koszem, a potem udało się wykorzystać rzut wolny. Rywalki wygrywały 3:0 zaledwie po pierwszych 60 sekundach meczu. Polki sporo faulowały, natomiast nie były w stanie trafić do kosza. Po udanym rzucie Kanadyjek zza łuku było już 0:5 z perspektywy Polski. Potrzebne były dwie minuty, by zdobyć pierwszy punkt w tym meczu. Dokonała tego Weronika Telenga.

W pierwszych minutach Kanadyjkom wychodziło dosłownie wszystko, bo jedna z rywalek rzuciła piłkę, stojąc tyłem do kosza i trafiła na 1:6. Po trzech minutach Polki miały aż pięć fauli na koncie, a Kanadyjki - jeden. Z gry Polek wynikało, że wyczerpujący mecz półfinałowy dawał im się we znaki. Gdy Casandra Brown zakończyła jedną akcję pod koszem, czekając na ruch Weroniki Zięmborskiej, było już 1:10 (!) z perspektywy rywalek.

W połowie spotkania Biało-Czerwone miały już sześć fauli, co sprawiało, że każde kolejne przewinienie skutkowało rzutami wolnymi. "Polki wyglądają na rozbite psychicznie" - zauważył Radosław Spiak w trakcie transmisji w TVP Sport. Polki zdobyły drugi punkt w szóstej minucie za sprawą rzutu wolnego Anny Pawłowskiej. Trzeci punkt udało się zdobyć pod koszem, choć potrzebna była weryfikacja wideo, by ten stan potwierdzić.

Ostatecznie Polki zakończyły ten mecz, zdobywając dziewięć punktów. Kanadyjki zdobyły brązowe medale MŚ, wygrywając 21:9 z Polską. Nie było ani jednego momentu w tym meczu, by Biało-Czerwone podłączyły się do walki o brąz.

Złote medalistki mistrzostw świata poznamy po meczu, który rozpocznie się kilka minut po starcie Polska - Kanada. O triumf w całym turnieju będzie walczyć Mongolia oraz Holandia.