"Z wygodnej pozycji osoby, która o podobnej ofercie może tylko pomarzyć, łatwo jest głosić populistyczne hasła i krytykować Marcina Bułkę za wybór saudyjskiego Neom SC zamiast klubu z Premier League. Fakty są jednak takie, że transfer do Arabii Saudyjskiej nie oznacza końca kariery 25-latka, który właśnie stał się jednym z najlepiej opłacanych bramkarzy na świecie" - tak Konrad Ferszter, dziennikarz Sport.pl, komentował transfer reprezentanta Polski. Głos w tej sprawie zabrał również Tomasz Hajto.

REKLAMA

Zobacz wideo

Marcin Bułka skusił się na bajeczną ofertę z Arabii Saudyjskiej. Tomasz Hajto komentuje

- Poszedł w kierunku pieniędzy. Mam inne zdanie, ale nie krytykuję jego (decyzji - red.). Musi patrzeć na swoją przyszłość. Krzysztof Piątek zagrał fantastyczny sezon w Basaksehirze, a też wybrał ciepłe kraje i dobry cash (w katarskim Al-Duhail - red.) - powiedział 52-latek Polsatowi Sport.

Zobacz też: Inaki Pena podjął decyzję ws. przyszłości w Barcelonie

Jak Hajto zareagowałby na ofertę czteroletniego kontraktu o wartości 45 mln euro? - Jeżeli miałbym 30 lat, to rozważyłbym taką propozycję - stwiedził. Po czym odniósł się do sytuacji Bułki. - W wieku 25 lat dobry menedżer byłby w stanie wynegocjować mu kontrakt w Premier League na poziomie 6 mln funtów - ocenił.

- To też są ogromne pieniądze. Przez cztery lata dałoby to 24 miliony funtów. Szczerze, ani tego, ani tego (co zarobi w Arabii - red.) nie idzie przejeść - dodał. Choć jak zauważył Konrad Ferszter, w europejskich krajach od wynagrodzeń potrącane są wysokie podatki, podczas gdy w Arabii Bułka będzie dostawał wszystko "na rękę". Zakładając, że Hajto mówi o kwocie 6 mln funtów netto, menedżer bramkarza musiałby bardzo mocno się natrudzić.

Tomasz Hajto przewiduje, co czeka Marcina Bułkę w reprezentacji Polski

52-latek nie pominął też aspektu sportowego, zwłaszcza w kontekście reprezentacji Polski. - Przede wszystkim dalej rywalizowałby dalej w Europie. Jeśli chce konkurować z Łukaszem Skorupskim czy Kamilem Grabarą, trudno to robić z Arabii Saudyjskiej - podsumował.

Marcin Bułka ostatnie cztery sezony spędził w Nicei, z czego pierwszy rok na zasadzie wypożyczenia z PSG. Wcześniej występował też w LB Chateauroux oraz FC Cartagenie. W reprezentacji Polski dotychczas zagrał pięciokrotnie.