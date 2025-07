Legendarny klub znika z piłkarskiej mapy po 114 latach. To koniec. Odbiorą im wszystko

Brescia, która jeszcze w sezonie 2019/2020 występowała w Serie A, ma za sobą katastrofalny sezon na jej zapleczu. Przez wiele miesięcy walczyła o utrzymanie i ostatecznie zajęła 15. miejsce w tabeli. Dawało jej to prawo pozostania w Serie B. Ale nagle klub został oskarżony o nieprawidłowości przy wypłacaniu wynagrodzeń, a ponadto wyszły na jaw gigantyczne problemy finansowe. Do 6 czerwca klub miał spłacić część zaległości z dziewięciu milionów euro choćby na zaległe pensje dla piłkarzy. Ale tego nie zrobił. - Czuję się okropnie - powiedział dyrektor sportowy Enzo Castagnini.

Włoski klub upada. "Pasja, która trwała 114 lat, została wymazana"

Dziennik "L'Equipe" poinformował w czwartek, że Brescia straciła status zawodowy oraz licencję - taka decyzja została podjęta przez Włoską Federację Piłki Nożnej (FIGC). "Federalna Rada FIGC odnotowuje odmowę przyznania Brescii Calcio krajowej licencji na sezon 2025-2026, a tym samym dopuszczenia go do rywalizacji w sezonie Serie C" - przekazał organ. W oświadczeniu wyliczono też niezapłacone długi przez właściciela Massimo Cellino.

"Pasja, która trwała 114 lat, została wymazana" - napisał dziennik "Corriere della Sera". "Centrum sportowe Torbole Casaglia jest pustynią, nie ma już śladu po duchu rywalizacji z przeszłości. Krajobraz - wewnątrz i na zewnątrz obiektu - wyraźnie odzwierciedla niepewną sytuację firmy. Niepewną, żeby nie powiedzieć ponurą" - czytamy.

Dziennikarze twierdzą, że "decyzja od dawna wisiała w powietrzu", natomiast zaważył wniosek o rejestrację do rozgrywek Serie C złożony przez klub, do którego nie został dołączony depozyt w wysokości 350 tysięcy euro za opłatę rejestracyjną. Prezydent Massimo Cellino ma 48 godzin na odwołanie, po czym zostanie ogłoszony oficjalny komunikat federacji, która zwolni z kontraktu wszystkich pracowników klubu.

Prawnicy Cellino jednak milczą, gdyż badają możliwości odwołania od cofnięcia licencji. Dowiadujemy się jednak, że "administracja miejska w piątek o godzinie 17:00, pod przewodnictwem radnego ds. sportu Alessandro Cantoniego odbierze klubowi stadion". Ma on zostać przekazany w ręce Giuseppe Pasiniego.

Historia Brescii jest strasznie smutna. Najlepszy wynik zanotowała w sezonie 2000/01, kiedy zajęła ósme miejsce w Serie A. Barwy tego klubu reprezentowali tacy piłkarze jak m.in. Roberto Baggio, Pep Guardiola Andrea Pirlo czy Luca Toni. Występowało w nim również wielu Polaków: Bartosz Salamon, Tomasz Kupisz, Filip Jagiełło czy Marek Koźmiński.