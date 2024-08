Koniec Tour de Pologne. Polacy wygrali w dwóch klasyfikacjach

Ostatni, siódmy etap Tour de Pologne był pozbawiony większych trudności terenowych, co oznacza, że była to dobra okazja dla sprinterów, żeby odnieść zwycięstwo w ostatniej fazie wyścigu. Linię mety w Krakowie jako pierwszy minął Olav Kooij, dla którego był to drugi wygrany etap w tegorocznym wyścigu. Najlepszy Polak - Stanisław Aniołkowski - finiszował na 13. miejscu.

REKLAMA

Zobacz wideo Natalia Kaczmarek ocenia igrzyska i Paryż. "Miasto nie jest moim ulubionym"

Koniec Tour de Pologne. Jonas Vingegaard zwycięzcą

Ostatecznym zwycięzcą klasyfikacji generalnej został jeden z faworytów - Jonas Vingegaard. W teorii już przed startem ostatniego etapu znaliśmy wszystkie najważniejsze rozstrzygnięcia. Duńczyk zajmował pierwsze miejsce już po drugim etapie i od tego czasu ciągle był liderem. Tej pozycji już nie oddał, więc do wcześniej zajętego w tym roku drugiego miejsca na Tour de France, dopisuje sobie zwycięstwo w Tour de Pologne - a jeszcze kilka miesięcy temu brał udział w poważnym wypadku! Drugie miejsce w Tour de Pologne zajął Włoch Diego Ulissi, a trzecie Holender Wilco Kelderman - członek tego samego zespołu, co Vingegaard.

Najlepszym Polakiem w całym wyścigu był Rafał Majka, który ostatecznie zajął 18. miejsce. Reprezentanci Polski wygrali również dwie inne rywalizacje. Michał Paluta został zwycięzcą klasyfikacji górskiej - zdobył 33 punkty, o 16 więcej niż drugi Silvan Dillier - a Norbert Banaszyk i Kacper Gieryk zajęli dwa pierwsze miejsca w klasyfikacji najaktywniejszego zawodnika. W ostatnim etapie pokazał się też Marcin Budziński, który wygrał wszystkie możliwe premie.

Klasyfikacja generalna Tour de Pologne: