Stanął na trasie finiszujących kolarzy. Nagranie mrozi krew w żyłach [WIDEO]

Do wielkiej tragedii mogło dojść na mecie jednego z wyścigów kolarskich w Brazylii. Wszystko przez brak wyobraźni, by nie napisać - głupotę - fotoreportera, który postanowił poszukać wyjątkowych ujęć na środku trasy tuż za linią mety. Do straszliwego wypadku nie doszło tylko dzięki refleksowi kolarzy.

