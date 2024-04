Media: Sensacyjna oferta odrzucona. Legii przeszła fortuna koło nosa!

Ernest Muci po trzech latach spędzonych w Legii Warszawa w zimie odszedł do Besiktasu Stambuł za imponujące 10 milionów euro. Napastnik dopiero zaczął rozwijać swoją karierę w Turcji, a już inne kluby chcą go podkupić. Prezes Besiktasu poinformował, że wpłynęła do niego oferta za Albańczyka, która opiewała na znacznie większe pieniądze. Legia też mogłaby na tym skorzystać.

