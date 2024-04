Skandaliczny napis na Stadionie Narodowym. Poważne groźby. "Będą łamane kości"

Do finału Pucharu Polski zostało jeszcze kilka tygodni, ale już teraz budzi on duże kontrowersje. Głównie za sprawą zamieszania wokół kibiców Wisły Kraków, na których ciąży zakaz wyjazdowy i mogliby nie zostać wpuszczeni na trybuny Stadionu Narodowego. Jakby tego było mało, od pewnego czasu są oni bojkotowani przez inne grupy kibicowskie. Po środowym awansie Wisły do finału na bramie warszawskiego Stadionu Narodowego wywieszono skandaliczny transparent.

3 Wojciech Olkuśnik / Agencja Wyborcza.pl / screen z https://twitter.com/PolscyKibicePL/status/1775736106333446527 Otwórz galerię Na Gazeta.pl