Magnus Carlsen porzucił MŚ! Poszło o jeansy. "J***ć was"

W Nowym Jorku trwają mistrzostwa świata w szachach szybkich i błyskawicznych, więc na zawodach nie mogło zabraknąć Magnusa Carlsena. Norweg jest liderem rankingu FIDE, czyli Międzynarodowej Federacji Szachowej, w kategorii open i to on miał bronić tytułu mistrza świata. Teraz wiemy jednak, że tego nie dokona.

Magnus Carlsen rozpoczął wojnę z FIDE. Zaczęło się od "afery jeansowej"

Carlsen pierwszego dnia turnieju zaliczył aż trzy remisy, co było raczej kiepskim wynikiem. To jednak nie jego poczynania na szachownicy wzbudziły kontrowersje, a fakt, że miał na sobie spodnie jeansowe. Według regulaminu w takich grać w szachy nie można, a więc zawodnik został poproszony o zmianę garderoby. W związku, że tego nie zrobił, musiał zapłacić 200 dolarów kary.

Carlsen nie zmienił też spodni na kolejną rundę, w związku z czym otrzymał zawieszenie. Tego mistrz świata już nie zniósł i po prostu wycofał się ze zmagań. Wydaje się też, że wytoczył FIDE wojnę i nie chce grać już dla najważniejszej organizacji szachowej.

- Zajmuje się tym od wielu lat i nie chcę mieć z nimi nic wspólnego. Może to głupia kwestia zasad, ale nie sądzę, że jest to zabawne, kiedy tak musi być. Dla mnie to nie jest ważne, żeby grać w każdych warunkach. Zajmuje się tym zbyt długo. To nawet nie chodzi o to, że mnie to gotuje - przyznał Carlsen cytowany przez norweski portal nrk.no.

- Już w przeszłości blokowali nam podpisanie kontraktu z Freestyle Chess, atakowali graczy, grozili wykluczeniem z mistrzostw świata. Nie mam dużej cierpliwości. Mogą egzekwować swoje zasady, w porządku, ale ja odpadam. J***ć was - dodał norweski arcymistrz.

Ponadto w mediach społecznościowych opublikował wymowny wpis ze zdjęciem i podpisem "Outfit of the day", czyli "dzisiejszy strój". Pokazał się w marynarce, koszuli i właśnie jeansach, które okazały się kwestią sporną.

Samo FIDE nie przemilczało tej sytuacji i opublikowało oficjalne oświadczenie w sprawie ubioru i sytuacji Carlsena. "Przepisy FIDE dotyczące mistrzostw świata w szachach szybkich i błyskawicznych, w tym dress code, mają na celu zapewnienie profesjonalizmu i uczciwości dla wszystkich uczestników" - napisano już na samym początku.

"Dzisiaj pan Magnus Carlsen złamał dress code, nosząc jeansy, które są wyraźnie zabronione. Główny arbiter poinformował pana Carlsena o naruszeniu, nałożył grzywnę w wysokości 200 USD i zażądał zmiany stroju. Niestety pan Carlsen odmówił, w wyniku czego nie został sparowany w dziewiątej rundzie. Decyzja ta została podjęta bezstronnie i dotyczy wszystkich graczy w równym stopniu" - dodano w dalszej części. FIDE wskazało również, że inny zawodnik został upomniany za noszenie butów sportowych i w przeciwieństwie do Carlsena, zastosował się do zasad.

Na razie nie wiadomo, jak potoczy się sytuacja z Carlsenem i czy faktycznie ma on zamiar opuścić szeregi FIDE. Norweskie media informują, że zawodnik pojechał już na wakacje i nie ma zamiaru angażować się w tę sytuację.