"Gorzki prezent" od Andrzeja Dudy. "Nie tylko mi popsuł święta"

Zrównoważenie płci w zarządach polskich związków sportowych, wprowadzenie do nich przedstawicieli kadr narodowych, większe wsparcie dla zawodniczek w ciąży oraz tuż po niej, przeciwdziałanie dyskryminacji w polskim sporcie, a także dodatkowe pieniądze dla sportowców, którzy łączą starty z edukacją. To główne założenia nowelizacji ustawy o sporcie, którą 21 listopada przyjął większością głosów polski Sejm. Aby nowelizacja mogła wejść w życie już od 1 stycznia 2025 roku, potrzebny był oczywiście także podpis prezydenta Andrzeja Dudy. I tu zaczęły się schody.

Duda nie podpisał nowelizacji. Trybunał Konstytucyjny zajmie się sprawą

Prezydent tuż przed świętami, bo 23 grudnia, ogłosił, że niczego jeszcze nie podpisze i skierował sprawę do Trybunału Konstytucyjnego. Wątpliwości prezydenta wzbudziła m.in. kwestia gwarancji członków kadr narodowych w zarządzie związków sportowych, a także kar za nieprzestrzeganie nowych zasad. Związek nie mógłby np. liczyć na finansowanie lub współfinansowanie ze środków budżetu państwa

To oczywiście nie oznacza końca wszystkiego, bo TK może uznać nowelizację za zgodną z Konstytucją i Duda nie będzie miał wyjścia. Natomiast proces się znacznie wydłuży, co wywołało oburzenie. Zwłaszcza wśród żeńskiej części naszego sportu. Pojawił się nawet oficjalny apel do sportowców i kibiców w tej sprawie, opublikowany m.in. przez Maję Włoszczowską, Justynę Kowalczyk-Tekieli czy Magdę Linette.

Sławomir Nitras atakuje prezydenta

Swoje trzy grosze do sprawy wtrącił także minister sportu Sławomir Nitras. W piątek 27 grudnia zwołał specjalną konferencję prasową, na której przejechał się po prezydencie. Nitras stwierdził wprost, że Duda popsuł wielu osobom święta i specjalnie wybrał taki termin, by zmniejszyć szum wokół tej decyzji.

- Nie kryję, że to jest gorzki prezent, który nie tylko mi popsuł święta. Myślę, że termin wybrany przez prezydenta, czyli dzień przed Wigilią, kiedy oczy Polek i Polaków zwrócone są w stronę domów rodzinnych, nie był przypadkowy. Chyba trochę wstydliwie próbował wybrnąć z kłopotliwej dla nas wszystkich sytuacji - ocenił Nitras.

Nitras zarzuca Dudzie hipokryzję. I brutalnie odnosi się do MKOl

Minister zarzucił też prezydentowi hipokryzję, jako że ten zadał cios zawodniczkom, które jeszcze niedawno oklaskiwał. - To jest bardzo smutne. Widziałem wielokrotnie, również podczas igrzysk olimpijskich, jak pan prezydent oklaskiwał polskie medalistki. Większość polskich medali zdobyły tam kobiety. Widziałem, jak się wydawało, szczerą radość pana prezydenta. Tylko to, co zrobił pan prezydent, stoi w brutalnej sprzeczności z deklarowanymi przez niego wartościami - powiedział minister sportu.

Sławomir Nitras dodał też, że przez prezydenta nie może sam zapewnić pieniędzy choćby polskim hokeistkom, które niedługo mają lecieć na mistrzostwa świata do Japonii. Wedle obecnych przepisów resort sportu nie ma możliwości samodzielnie przekazać środków zawodnikom, a w przypadku oddaniu ich federacji, zabierze je komornik. Minister odniósł się też przy okazji do potencjalnej kandydatury Andrzeja Dudy do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.

- Chciałem przypomnieć prezydentowi, że Międzynarodowy Komitet Olimpijski, wydał twarde rekomendacje wobec krajowych komitetów olimpijskich, wobec federacji sportowych, aby te do roku 2020 wprowadziły minimalny 30-procentowy parytet obecności kobiet w swoich organach zarządzających. Prezydent ewidentnie działał w interesie zarządzających PKOl-em, a nie zawodników. W mojej ocenie przekreślił swoją kandydaturę - podsumował Nitras.