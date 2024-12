Amerykanie włączyli mecz i zobaczyli to. "Wszystkie są obrzydliwe"

Nick Adams, prawicowy komentator ostro zaatakował wielką gwiazdę muzyki - Beyonce za jej występ w przerwie meczu futbolu amerykańskiego: Baltimore Ravens - Houston Texans w ramach NFL Christmas GameDay, który odbył się 25 grudnia - w Boże Narodzenie. Jej występ wzbudził liczne kontrowersje.

Burza w USA po tym, co się stało w przerwie hitu

- Fani byli zniesmaczeni wczorajszym hiperseksualnym występem Beyonce w przerwie meczu. Miliony rodziców wyłączyło Netflix w ciągu pierwszych 2 minut od skąpo ubranych wirowań i synchronizacji ruchu warg Beyonce. Fani futbolu amerykańskiego zdecydowanie woleliby występ Lee Greenwooda - napisał Nick Adam na portalu X.

W piątek rano Adams kontynuował atak, publikując grafikę, w której poprosił ludzi o opisanie Beyonce jednym słowem. Wiele internautów znów krytykowało piosenkarkę. "Nauczyłem się nawet nie włączać tych programów w przerwie meczu. Wszystkie są obrzydliwe", "Fani futbolu amerykańskiego nie są zazwyczaj fanami Beyonce. Idźcie na tailgate'y, posłuchajcie muzyki tłumu i dajcie fanom to, czego chcą", „To nie jest zbyt trudne. Ludzie chcą Jelly Roll, Lil Wayne'a i Chrisa Stapletona, nie Beyonce" - to niektóre z komentarzy.

Oprócz stroju, piosenkarce zarzucono jeszcze jedną rzecz. Amerykanka w trakcie śpiewania piosenki "Texas Hold Em" wysunęła kciuk i palec wskazujący, układając tym samym dłoń w pistolet.

Gest Beyonce Screen portal X - Pop Base

W dodatku przez cały występ towarzyszył jej transparent z napisem "Bang" (huk - red.). Jej zachowanie wywołało wiele emocji, bo taki gest został zakazany przez NFL i jego wykonanie podlega karze. Za takie zachowanie grzywną w wysokości 10 tys. dolarów zostali ukarani dwaj zawodnicy Cleveland Browns: Deshaun Watson i David Njoku.

- Troy Vincent odbył bezpośrednią rozmowę ze związkiem. Uważamy, że nie jest to właściwe (zachowanie - przyp. red.) w tych okolicznościach i wysyła złe komunikaty - podkreślił komisarz NFL Rodger Goodell, cytowany przez kobieta.wpl.pl.

- W zawodowym futbolu nie ma na to miejsca. Pomyślcie o tym, gdzie jesteśmy jako społeczeństwo… Nie sądzę, że to jest to, co chcemy sobą reprezentować. Jesteśmy zawodowymi sportowcami, spoczywa na nas jakaś odpowiedzialność - dodał Vincentr, dyrektor NFL.

Obok Beyonce, która na scenie pojawiła się na białym koniu, wystąpili m.in. dwaj amerykańscy piosenkarze: Shaboozey i Post Malone. Dla Beyonce był to jej pierwszy występ od czasu oskarżenia jej męża, Jaya-Z o gwałt na 13-latce, którego miał dopuścić się ze swoim kolegą Diddym za kulisami gali rozdania nagród MTV Video Music Awards w 2000 roku.

Wydarzenie NFL Christmas GameDay przyciągnęło ok. 24 mln widzów.