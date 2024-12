Koniec tajemnic. Sabalenka powiedziała, co naprawdę myśli o Świątek!

Iga Świątek jest już w Sydney, gdzie wraz z reprezentacją Polski oficjalnie zainauguruje zmagania w drużynowym turnieju United Cup. Biało-czerwoni w poniedziałek zmierzą się z Norwegią, a wiceliderkę rankingu czeka pojedynek singlowy z Malene Helgo (404. WTA). W razie potrzeby wystąpi także w mikście.

REKLAMA

Zobacz wideo Zamieszanie wokół Igi Świątek. "To zostało bardzo dziwnie zakomunikowane"

Koniec tajemnic. Oto co Sabalenka tak naprawdę myśli o Świątek

Polska tenisistka ma za sobą przetarcie w pokazowym wydarzeniu World Tennis League, które kilka dni temu odbyło się w Abu Zabi. Brała w nim udział także Aryna Sabalenka. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich obie zawodniczki miały okazje poznać się bliżej, a nawet odbyć wspólny trening! To były obrazki, których do tej pory próżno było szukać. Zachwyciły one kibiców. "Świetny trening z Igą Świątek" - napisała Sabalenka.

Jak się okazuje, to liderka rankingu WTA była inicjatorką tego wydarzenia. Przyznała to w rozmowie z AFP. - Uznałam, że musimy trzymać się razem. Dobrze jest się bawić i po prostu cieszyć się rywalizacją, nie być dla siebie zbyt surowymi. Zapytałam ją o wspólny trening i tak się stało - powiedziała Sabalenka. - Muszę powiedzieć, że jest naprawdę miłą osobą. Fajnie było się poznać - dodała.

Zobacz też: Gruchnęły wieści o Linette i Sabalence. To może być hit!

To kolejny przykład bardzo pozytywnej relacji, która stworzyła się między dwiema najlepszymi tenisistkami świata. Podczas WTA Finals nagrały wspólny filmik na TikToka. - To szalone. Oczywiście to ja zaproponowałam nagranie TikToka. Stwierdziłam, że muszę zapytać Igę, więc podeszłam do niej. Powiedziałam, że mam pomysł, to ona odpowiedziała "TikTok? Tak, spróbujmy". Jej zespół powiedział mi, że namówiłam ją do nagrania pierwszego TikToka, więc pomyślałam "wow, to imponujące". Nie miałyśmy do tej pory okazji, by być bliżej z Igą czy wspólnie się bawić - mówiła wtedy Sabalenka.

Liderka rankingu przed Australian Open, gdzie będzie bronić tytułu, zdecydowała się na rywalizacje w Brisbane. W turnieju rangi WTA 500 broni punktów za finał.