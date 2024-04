Ma nowego chłopaka. To znowu znany piłkarz

Luis Enrique w latach 2018-19 i 2019-2022 był selekcjonerem reprezentacji Hiszpanii. Tamtejsze media poświęcały więc wiele uwagi jego córce Sirze Martinez oraz jej ówczesnemu chłopakowi Ferranowi Torresowi, który grał w narodowych barwach. Zarzucano nawet, że powiązania szkoleniowca ze skrzydłowym pomagają mu w zdobyciu miejsca w kadrze. Para od jakiegoś czasu nie jest już razem, ale Martinez związała się z innym piłkarzem z reprezentacji Hiszpanii.

Hiszpańskie media informowały, że Ferran Torres i Sira Martinez zaczęli być parą, kiedy w 2020 roku skrzydłowy przeniósł się do Manchesteru City. Mieli tworzyć szczęśliwy związek, który po czasie zaczął nieco podupadać. Torres za wszelką cenę chciał ratować miłość i miał mu pomóc w tym transfer do FC Barcelony w styczniu 2022 roku. Finalnie jednak córka Luisa Enrique i piłkarz rozstali się w maju 2023 roku.

Po niespełna roku hiszpański program telewizyjny Socialite ujawnił, że Sira Martinez ma nowego partnera i jest nim kolejny reprezentant Hiszpanii. 24-latka została przyłapana na ulicach San Sebastian z Robinem Le Normandem, czyli zawodnikiem Realu Sociedad. "Daily Mail" donosi, że para miała spacerować, trzymając się za ręce oraz wymieniać czułe uściski i pocałunki.

Sytuacja natychmiast wywołała plotki, ponieważ związek Martinez i zawodnika Realu Sociedad nie jest potwierdzony. Le Normand po spacerze odwiózł kobietę na samolot do Paryża, gdzie ta miała spotkać się z ojcem. Jeszcze niedawno córka znanego trenera miała być związana z motocyklistą cyklu Grand Prix Hiszpanii Alexem Marquezem.

Co ciekawe, Ferran Torres i Robin Le Normand to koledzy z reprezentacji Hiszpanii i mogą zagrać razem na Euro 2024. Zawodnik Barcelony gra w kadrze od 2020 roku i zdobył w niej 18 goli w 40 meczach. Z kolei środkowy obrońca Realu Sociedad debiutował w narodowych barwach w 2023 roku i od tamtej pory uzbierał dziewięć występów. Obaj zagrali ze sobą pięć razy w ramach eliminacji do Euro 2024.

Sira Martinez urodziła się w 2000 roku, kiedy jej ojciec był zawodnikiem FC Barcelony. 24-latka zawodowo zajmuje się jeździectwem i bierze udział w zawodach na terenie Hiszpanii. Swoim hobby chętni chwali się w mediach społecznościowych. Luis Enrique ma jeszcze syna Pacho, a w sierpniu 2019 roku w wieku zaledwie dziewięciu lat zmarła jego córka Xana. Wówczas Hiszpan na chwilę przerwał trenerską karierę.