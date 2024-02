Tragiczne doniesienia po wypadku Dominika Pastuszki. Lekarze orzekli śmierć kliniczną

Dominik Pastuszka to niezwykle doświadczony i utalentowany jeździec, który specjalizował się w wyścigach konnych z przeszkodami. W minionym roku wziął udział w aż 91 zawodach. Niestety ten rok nie zaczął się dla niego najlepiej. W czwartek 1 lutego doznał poważnego wypadku na torze w Pizie podczas czwartego biegu galopu nagrody Oleandro na dystansie 3500 metrów przez przeszkody. Wszystkiemu z trybun przyglądała się jego żona.

Dominik Pastuszka uległ poważnemu wypadkowi. Lekarze wydali wyrok. Śmierć kliniczna

W połowie gonitwy koń, którego dosiadał Polak, uderzył w przeszkodę i stracił równowagę. W wyniku kolizji zwierzę upadło, a dżokej został wyrzucony w powietrze. Następnie spadł na ziemię i doznał poważnych obrażeń głowy. Szybko na miejscu zjawiły się służby medyczne, które przewiozły zawodnika do pobliskiego szpitala w Cisanello. Z kolei konia uśpiono po kilkunastu godzinach, on także doznał poważnej kontuzji.

Od początku było wiadomo, że stan Pastuszka jest ciężki, a lekarze nie dawali mu wielkich nadziei na powrót do pełnej sprawności. Tak przynajmniej wynika z relacji Il Tirreno. Polak przeszedł też operację neurochirurgiczną, a następnie przeniesiono go na oddział intensywnej terapii. W piątek przy łóżku pacjenta zebrali się lekarze i po kilkunastu minutach ocenili, że doszło do śmierci klinicznej.

Świat poruszony śmiercią Pastuszki

Dramat dżokeja wywołało spore poruszenie w świecie wyścigów konnych. Osoby związane z tym sportem zaczęły słać wyrazy współczucia bliskim polskiego dżokeja. "To bardzo smutna wiadomość. W tej chwili jestem myślami z całą rodziną Polaka, jego przyjaciółmi i współpracownikami" - pisał jeden z dżokejów na X.

Kondolencje złożył też prezes Italian Horse Protection, pierwszego włoskiego stowarzyszenia na rzecz ochrony koni z siedzibą w Montaione. "Wyrażamy najgłębsze wyrazy współczucia rodzinie Dominika Pastuszki" - przekazał. Działacz dodał też, że nie zgadza się na wykorzystywanie zwierząt w celach sportowych, tym bardziej że jego zdaniem ta dyscyplina cieszy się coraz mniejszą popularnością.