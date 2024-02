Sensacyjny zwrot ws. Benzemy. Saudyjczycy podjęli decyzję

Po zakończeniu ubiegłego sezonu Karim Benzema nie zdecydował się przedłużyć kontraktu z Realem Madryt i przeniósł się do saudyjskiego Al-Ittihad. I choć początek miał całkiem niezły, to później zaczęły go trapić problemy zdrowotne, a ponadto popadł w konflikt z trenerem Nuno Espirito Santo. Niespodziewanie po zaledwie pół roku piłkarz chce opuścić już mistrza kraju.

Saudyjczycy powiedzieli dość. Karim Benzema może powoli się pakować

Francuska agencja prasowa AFP poinformowała, że mimo ostatnich słów Benzemy: "media już nie wiedzą, co wymyślać. Im większe bzdury, tym lepiej", piłkarz zamierza odejść. "Czuje 'presję' w saudyjskim klubie i chce 'tymczasowo' odejść, powiedziało we wtorek AFP źródło bliskie klubowi" - napisano, dodając, że klub sam proponował mu wypożyczenie.

Dziennik "L'Equipe" podał za to, że transfer Benzemy jest możliwy, choć najprawdopodobniej pozostanie on w Arabii Saudyjskiej. Konkretniej może przenieść się do jednego z klubów ze stolicy - Rijadu. Nowe informacje w tej sprawie przekazał "Sport". "Al-Ittihad nie spełniło żądań francuskiego piłkarza. Wszystko ustało. Biorąc pod uwagę różne kryzysy, z jakimi borykał się zespół, Benzema "wydawał rozkazy" władzom klubu. Najpierw nakazał zwolnić Nuno Espirito Santo, ale kiedy wyniki nie uległy poprawie, to przestano go słuchać" - napisano.

"Doszło zatem do konfliktu, ponieważ najpierw władze klubu nie pozwoliły mu odejść do Lyonu, a następnie nie dokonano żadnych istotnych transferów, o które zabiegał piłkarz. Jego żądania nie zostały odwzajemnione na boisku, dlatego Saudyjczycy zamierzają teraz kontynuować projekt bez niego" - dodano.

Właściciel Olympique Lyon potwierdza. Rozmawiał nt. transferu Benzemy

Właściciel Olympique Lyon John Textor niespodziewanie zdradził za to, że negocjował już z władzami Al-Ittihad transfer 36-latka. "To nie było odwrócenie uwagi. Mam szczególne stosunki z niektórymi krajami i państwami Zatoki Perskiej. Przed przyjazdem do Lyonu nawiązałem kontakty z Saudyjczykami. Obserwujemy, co się dzieje. Jeśli zaistnieją wyjątkowe okoliczności, które przekonają ich do transferu i sprawią, że niemożliwe stanie się możliwe, to znów podejmę próbę" - wyjaśnił.

Po 19 kolejkach Saudi Pro League liderem tabeli jest Al-Hilal (53 pkt), które wyprzedza Al-Nassr (46 pkt) oraz Al-Ahli (40 pkt). Al-Ittihad zajmuje dopiero siódme miejsce z dorobkiem 28 pkt. Najbliższe ligowe starcie rozegra w środę 7 lutego, kiedy na wyjeździe zmierzy się z Al-Taee.