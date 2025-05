Sensacyjne wieści ws. przyszłości Ronaldo! Może zagrać na KMŚ

Od dwóch i pół roku Cristiano Ronaldo gra dla saudyjskiego Al-Nassr i o ile pod względem indywidualnym wszystko się zgadza, tak pod drużynowym nie tak bardzo. Otóż Portugalczyk z klubem nie wygrał żadnego trofeum - czy to mistrzostwa Arabii Saudyjskiej, Azjatyckiej Ligi Mistrzów czy krajowego pucharu. Zdobył za to 91 bramek i zanotował 19 asyst w 103 spotkaniach.

Umowa Cristiano Ronaldo z Al-Nassr obowiązuje tylko do końca czerwca i chociaż niedawno wydawało się, że zostanie ona przedłużona, to ostatnie doniesienia wskazują na to, że Portugalczyk odejdzie z saudyjskiego klubu.

Cristiano Ronaldo może zagrać na Klubowych Mistrzostwach Świata

Niepewność w relacji piłkarza z klubem planuje wykorzystać jedna z drużyn z Brazylii. Jose Felix Diaz z dziennika "Marca" nie wymienia konkretnej nazwy, ale wiadomo, że chodzi o ekipę, która wystąpi na Klubowych Mistrzostwach Świata w Stanach Zjednoczonych. A takie są trzy: Palmeiras, Flamengo lub Fluminense.

"To, co początkowo wydawało się ruchem bez większego sensu, zaczyna przeradzać się w coś, co można przekształcić w ofertę pozarynkową ze znacznym wkładem zewnętrznych inwestorów" - napisano w hiszpańskim dzienniku, odnosząc się do potencjalnych przenosin Ronaldo do Ameryki Południowej. Diaz dodał na koniec, że relacja piłkarza i Al-Nassr "była idealnym scenariuszem, ale już takim nie jest. A wszystko z powodu słabych wyników".

A Klubowe Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych zostaną rozegrane w dniach 15 czerwca - 13 lipca. Wystąpią w nich 32 drużyny podzielone na osiem grup. Dwie najlepsze ekipy z każdej z nich awansują do 1/8 finału.