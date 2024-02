Młody Polak zaczyna rozpychać się w Serie A. Miał kluczowy udział przy golu [WIDEO]

- Chcę zdobyć jak najwięcej minut, jestem gotów grać w pierwszym składzie Bolonii. Mam nadzieję, że w niedługim czasie będę też w reprezentacji Polski i udowodnię swoją wartość - mówił niedawno Urbański w rozmowie z Antonim Partumem ze Sport.pl. W ostatnim czasie 19-latek radzi sobie w lidze włoskiej coraz lepiej.

Kacper Urbański miał udział przy golu Bolonii. Idealne dogranie

W sobotę wieczorem Bologna mierzyła się u siebie z Sassuolo. Kacper Urbański ponownie wyszedł w wyjściowym składzie i w porównaniu do ostatnich występów, błysnął. Miał bowiem udział przy jedynej z bramek swojej drużyny.

Była 24. minuta spotkania, kiedy Bologna przy stanie 0:1 miała rzut rożny. Do piłki w narożniku boiska podszedł młody Polak i idealnie dograł w pole karne. Piłkę musnął jeden z graczy drużyny, a chwilę później dopadł do niej Joshua Zirkzee i oddał silny strzał na bramkę. Po rykoszecie Matti Vittiego futbolówka wpadła do siatki. Urbański miał więc swój udział przy tym golu samobójczym.

Ostatecznie mecz zakończył się zwycięstwem Bolonii 3:2, która mimo tego, że dwa razy przegrywała, to zdołała odwrócić losy meczu. Oprócz gola samobójczego do siatki trafili też Giovanni Fabian oraz Lewis Ferguson. Bramki dla Sassuolo zdobyli Kristian Thorstvedt oraz Cristian Volpato. Urbański został zmieniony w 58. minucie.

Kacper Urbański trafił do Włoch w 2021 roku. Najpierw był wypożyczony z Lechii Gdańsk do młodzieżowej drużyny Bolonii. Po zakończeniu rozgrywek został wykupiony przez włoski klub. W lipcu 2022 roku trafił do pierwszej drużyny. W Serie A zadebiutował 12 maja 2021 roku w przegranym meczu z Genoą. Z kolei pierwszy raz w wyjściowym składzie w lidze rozegrał dopiero 30 grudnia 2023 roku. Wciąż czeka na swojego pierwszego gola we włoskim klubie.