Pudzianowski opublikował mocny wpis. Szpilka nie wytrzymał

- Mam nadzieję, że wyklnie cię całe środowisko, a kto cię będzie spotykał na mieście, to nacharcha ci na ryj. Że odwołają ci wszystkie koncerty, a jak się gdzieś pojawisz, to cię roz***ą - mówił wściekły Marcin "Różal" Różalski po zobaczeniu karygodnych filmów z udziałem "Popka". Mikołajuw należał do federacji Gromda, która błyskawicznie zerwała z nim współpracę. Od 45-latka odcina się coraz więcej osób zarówno ze środowiska muzyki, jak i sportów walki. Nic dziwnego.

REKLAMA

Zobacz wideo Sportowcy w sejmie. "Nie wyrażałem zgody na poprzedni kierunek"

Mariusz Pudzianowski skomentował skandal z udziałem Popka? "Zło, które krzywdzi"

Skandaliczne nagrania z udziałem byłego zawodnika KSW spotkały się z natychmiastowymi, zdecydowanymi komentarzami. Można przypuszczać, że we wtorkowe południe do sprawy odniósł się także Mariusz Pudzianowski. Na profilu X (dawniej Twitter) pięciokrotnego mistrza świata strongmanów pojawił się wymowny wpis, który nie pozostawia wątpliwości, o co chodziło.

"Narkotyki to zło, które krzywdzi Ciebie, osoby w Twoim otoczeniu, dzieci i nawet… zwierzęta. Wszystko jest dla ludzi, ale trzeba robić to z głową" - napisał Pudzianowski, nawiązując do szokujących tłumaczeń "Popka" i przestrzegając fanów przed tego typu używkami. Ponadto 46-latek dołączył swoje zdjęcie z dwoma owczarkami niemieckimi. Pudzianowski w 2016 roku zmierzył się z "Popkiem" w KSW, nokautując go po 80 sekundach.

Wpis spotkał się ze zdecydowaną reakcją fanów, ale i popularnych zawodników sportów walki. W komentarzach głos zabrał m.in. Artur Szpilka, który nie do końca zgodził się ze słowami Mariusza Pudzianowskiego. "Z tym że akurat z 'narkotykami' nie da się z głową!!! Uważam, że to największy problem dzisiejszych czasów. Mówi wam to ktoś, kto stracił na tym trochę swojego życia i nie chwalę się tym a przestrzegam od 5 lat wolny od tego g**na" - zareagował były pięściarz.

Trzy grosze dorzucił także Jarosław "PashaBiceps" Jarząbkowski. "Mariusz, kiedy biegamy z ekipą?" - napisał popularny gracz komputerowy i freak fighter, załączając fotografię z dwoma psami. Jak widać, obrzydliwe zachowanie Pawła Mikołajuwa wywołało mnóstwo emocji.

Sprawą "Popka" zajęło się już Biuro Ochrony Praw Dziecka, które złożyło zawiadomienie do prokuratury. Może on mieć bardzo poważne kłopoty.