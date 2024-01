"Różal" reaguje na obrzydliwy film "Popka". To nie nadaje się do cytowania [WIDEO 18+]

W przypadku "Popka" słowo "kontrowersja" nabiera teraz nowego znaczenia. W niedzielę w sieci pojawiło się obrzydliwe nagranie, na którym słychać, jak raper i zawodnik Gromdy, czyli federacji promującej walki na gołe pięści oświadcza, że zamierza uprawiać stosunek z psami. Wielu internatów zaczęło zastanawiać się, czy nagranie jest prawdziwe. Odpowiedź na to pytanie przyszła szybko, bo "Popek" osobiście odniósł się do sprawy. W mediach społecznościowych opublikował film, w którym tłumaczy się z całej sytuacji.

REKLAMA

Zobacz wideo Arkadiusz Wrzosek nokautuje na KSW. Pobiegł do kibiców, choć miał tego nie robić Wybierz serwis

- Siemanko, chciałem się odnieść do najgłupszego filmiku, jaki nagrałem w mojej karierze i patrząc na to trzeźwym okiem, nie jestem z tego dumny. Prawda jest taka, że mam na***ane w głowie po narkotykach, po alkoholu. Powiem po prostu, jak było. Po***ało mi się w głowie. Chciałem zrobić sobie żarcik, z którego nie jestem dumny. Nie ru***łem żadnych owczarków. Nie sr**em prostytutce do ryja. No ch***wo na maksa nie, ale... no na***ałem. Przepraszam. To nie było śmieszne - powiedział "Popek" w krótkim wideo.

"Różal" odpowiada na nagrania "Popka"

Długo nie trzeba było czekać także na odpowiedź Marcina Różalskiego, byłego zawodnika KSW, który znany jest także ze swojego prozwierzęcego nastawienia. - Pewnie wszyscy domyślają się, jaki jest powód mojej wieczornej relacji. Starałem się to jakoś wszystko przetrawić, no ale jakoś nie mogę - zaczyna swoje nagranie "Różal". I na wstępie kieruje się najpierw do swoich fanów. - Nie piszcie i nie wysyłajcie mi takich rzeczy, bo ja wiem, co mam zrobić i wiem, co zrobię. Nie musicie mi mówić - tłumaczy.

Na nagraniu widać, że "Różal" jest coraz bardziej wściekły, ale nie na swoich widzów, a na "Popka", którego doskonale zna choćby z federacji KSW i czasów, gdy kilka lat temu przygotowywał go do walki z Mariuszem Pudzianowskim. - Ty zoo**lu zaj***ny, popi***eńcu, ty k***a patusie - rzuca wyzwiskami na prawo i lewo "Różal".

- Najgorsze w tym wszystkim jest to, że wzięli taką k***ę na ambasadora w federacji sportów walki [Gromda], jednego z najcięższych, gdzie walczą prawdziwi gladiatorzy i wojownicy, gdzie większość z nich ma psy. I co k***o? Naćpałabyś się i zrobił to samo? Jesteś dla mnie zwykłym c***lem. Mam nadzieję, że wyklnie cię całe środowisko, a kto cię będzie spotykał na mieście, to nacharcha ci na ryj. Że odwołają ci wszystkie koncerty, a jak się gdzieś pojawisz, to cię roz***ą - wykrzykuje "Różal" w kierunku "Popka".

- I ty się k***o wozisz z chłopakami, z wojownikami, jeździsz na obozy, a oni nie mają pojęcia. Mają je***ego zoo**la w swoim otoczeniu. Mam nadzieję, że przerobią to z tobą wszyscy i cię pognają, je***ny patusie. Wiesz, gdzie mieszkam - możesz przyjechać, jak czujesz się urażony. Albo mnie spotkać, jak gdzieś będę w Polsce. Albo jak przyjedziesz do mojego miasta, to się dowiem. I nie będziesz mnie musiał szukać (...). Jesteś niżej niż g***o. Mam nadzieję, że wyje***ą cię ze wszystkich kontraktów i koncertów, bo ten, kto będzie z tobą współpracował, współpracuje z zje***nym zo***lem. A właściciel psów, z którymi to zrobiłeś, powinien cię roz****lić. Jeżeli tego nie zrobi, to znaczy, że też jest zo***lem, tak jak ty - wścieka się dalej "Różal".

Wyzwisk w kierunku "Popka" było znacznie więcej, ale niektóre celowo pominęliśmy. Całe nagranie trwa ponad pięć minut. Można je znaleźć nieco pocięte w mediach społecznościowych "Różala", ale jest też rozpowszechniane w całości przez innych internautów m.in. na platformie X.

Różal: Zawsze chciałem zrozumieć, po co ludziom tyle pieniędzy

"Różal" to były kick-boxer oraz zawodnik mieszanych sztuk walki (MMA), walczący w kategorii ciężkiej. Mistrz świata organizacji ISKA z 2007 roku i WKA z 2008 roku w formule K-1, a także były międzynarodowy mistrz KSW w wadze ciężkiej z 2017 r. Znany jest nie tylko ze swoich walk i tatuaży na całym ciele, ale także z tego, że pod Płockiem, z którego pochodzi, założył "Różaland". To stowarzyszenie prężnie działające w obronie zwierząt - skupujące i ratujące m.in. konie, które są przeznaczone na ubój.

- Zawsze chciałem zrozumieć, po co ludziom tyle pieniędzy. Żeby sobie kupić 20 zegarek? Czy wkleić na niego brylanty? To są tylko rzeczy. Bogaci umierają i zostawiają po sobie majątki. Biedni umierają z głodu. Na takich galach MMA w pierwszych rzędach przeważnie same znane gęby. Głównie, żeby się pokazać, żeby kamera nakręciła. Oni przeważnie się walkami nie interesują, nawet nie do końca je rozumieją. Niech se siedzą, koło ch**a mi to lata, ale jak trzeba pomóc, to ich nie ma! Ewa Minge robiła jakiś czas temu zdjęcia znanych osób do kalendarza swojej fundacji. Byłem ja, był Rysiek Peja i jeszcze kilka osób. Jak poprosiła o możliwość przyjazdu kilku celebrytów, to sobie krzyknęli po 20 tysięcy. No i taka jest ludzka pomoc tych pięknych i wspaniałych. Dam ci jeszcze jeden przykład. Mój kolega jest przestępcą. No taki ma zawód od dawna. I wiesz co? Kupił mi tira karmy. Całego pi********go TIRA karmy! A biznesmen dał mi 20 złotych. Takie porównanie - mówił kilka lat temu "Różal" w rozmowie z Kacprem Sosnowskim ze Sport.pl.