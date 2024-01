Wstrząsające szczegóły ws. Popka. Jest jeszcze gorzej. "Czteroletnie dziecko"

Paweł "Popek" Mikołajuw to kontrowersyjny muzyk oraz zawodnik MMA. Niedawno zadebiutował na gali GROMDA 15, gdzie został znokautowany w zaledwie 27 sekund. W przeszłości był twórcą i wokalistą w "Gangu Albanii".

REKLAMA

Zobacz wideo Kulisy walki Mateusza Masternaka. "Zawsze go proszę, by walczył w miarę bezpiecznie"

"Popek" ma kłopoty. Poszło zgłoszenie do prokuratury

W ostatnich dniach o "Popku" zrobiło się głośno z pozasportowych powodów. Alan "Psychotrop" Gruchała, inny z kontrowersyjnych celebrytów, opublikował nagranie, na którym słychać "Popka". Mikołajuw mówi, że zamierza odbyć stosunek z dwoma owczarkami niemieckimi. Gruchała twierdził, że na całym filmie można zobaczyć Mikołajuwa, który się onanizuje oraz uderza psa swoim przyrodzeniem.

Sprawa wywołała w sieci burzę. "Popek" został natychmiastowo usunięty z federacji sportów walki, ale w tym momencie to jego najmniejszy problem. Niebawem może on stanąć przed sądem.

We wtorek Biuro Ochrony Praw Dziecka poinformowało, że złoży zawiadomienie do prokuratury. Sprawa ma jeszcze jeden, szokujący szczegół. "W związku z ujawnieniem szokujących informacji o zachowaniach zoofilskich wobec psów, jakich miał dopuścić się Paweł Mikołajuw pseudonim 'Popek', oraz w związku z nadesłaniem do nas materiałów, na których widać czteroletnie dziecko zmuszane do udziału w patologicznych nagraniach, zdecydowaliśmy się przesłać w tej sprawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury Okręgowej w Warszawie" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu.

Ponadto organizacja założyła zrzutkę. W jej opisie czytamy, że czas ukrócić zachowania zoofilskie i znęcanie się nad zwierzętami.