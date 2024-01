Kaczmarek dokonała niemożliwego! Rekord Szewińskiej przetrwał 50 lat

Natalia Kaczmarek obecnie przygotowuje się do zbliżających się igrzysk olimpijskich. Polka bierze udział w zawodach w Potchefstroom w Republice Południowej Afryki. W biegu na 100 metrów spisała się świetnie i pobiła rekord życiowy. Dobiegła na metę w 11.54 sekundy.

Kapitalny bieg Kaczmarek. Pobiła rekord Polski

Następnie podeszła do rywalizacji w biegu na 300 metrów. I zaprezentowała się jeszcze lepiej. Zakończyła zmagania w 35.52 sekundy i tym samym pobiła wieloletni rekord Polski, który należał do legendarnej Ireny Szewińskiej. Ustaliła go w 1975 roku i wynosił w 35.70 sekundy. Do rekordu świata Kaczmarek również niewiele zabrakło. Ustanowiła go Marita Koch, a jej wynik wyniósł 34.14 sekundy.

"1. Natalia Kaczmarek 35.50!, najlepszy wynik w historii polskiej lekkoatletyki (do dziś - 35.70 Ireny Szewińskiej z 1975), WL - najlepszy w tym roku wynik na świecie, 8. lokata w światowych tabelach historycznych tego dystansu" - napisał na Twitterze portal Athletic News.

Natalia Kaczmarek jest utytułowaną polską lekkoatletką. Sięgnęła między innymi po złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio w sztafecie mieszanej. Ma również na koncie złoto na mistrzostwach Europy w 2018 roku.

We wtorek świetnie spisała się również Ewa Swoboda, która wzięła udział w zawodach w Ostrawie. Polka ukończyła bieg na 60 metrów w 7.07 sekundy i pobiła rekord tego mityngu. Świetnie w Czechach zaprezentowała się także Pia Skrzyszowska, która w finałowym biegu na 60 metrów przez płotki uzyskała wynik 7.82 sekundy.