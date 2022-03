Jej ojciec został schwytany przez rosyjską armię. Nie wahała się nawet przez chwilę

W piątek rozpoczęły się zimowe igrzyska paraolimpijskie w Pekinie. W związku z agresją wojsk Władimira Putina na Ukrainę, trwały dyskusje nad wykluczeniem sportowców reprezentujących Rosję.

Ukraińska biathlonistka wycofała się z paraolimpiady. Jej ojciec trafił do rosyjskiej niewoli

W środę Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski uznał, że zawodnicy z Rosji i Białorusi będą mogli przystąpić do zawodów, ale jako zawodnicy neutralni, a ich zdobycze medalowe mają nie być wliczane do tabeli medalowej. W czwartek postanowiono jednak zmienić decyzję i ich wykluczyć.

Bardzo dobrze w trakcie tej imprezy radzą sobie sportowcy z Ukrainy, którzy zdobyli już 19 medali, z czego aż 6 to złote. Jednak nie każdy z nich ma powody do radości. Ze zmagań wycofała się ukraińska biathlonistka Anastasiia Laletina. To po tym, jak jej ojciec - walczący na froncie w obronie zaatakowanej ojczyzny - został schwytany przez siły rosyjskie.

Informację w tej sprawie potwierdził rzecznik komitetu paraolimpijskiego Ukrainy w rozmowie z agencją Reuters. Nieznane są jednak szczegóły tego, w jaki sposób doszło do schwytania ojca Laletiny. Wiadomo natomiast, że 19-letnia biathlonistka wciąż przebywa w Zhangjiakou, gdzie odbywa się rywalizacja w biathlonie i biegach narciarskich. Dopiero pod koniec igrzysk będzie mogła polecieć do Polski.

Zimowe igrzyska paraolimpijskie w Pekinie rozpoczęły się 4 marca i potrwają do 13 marca. Startuje w nich także reprezentacja Polski, ale dotąd żadnemu z biało-czerwonych nie udało się wywalczyć medalu.