Najman znów atakuje Adamka. Niewiarygodne, kogo w to wmieszał

Tomasz Adamek został freak-fighterem. 18 maja podczas gali Fame MMA 21 były mistrz świata wagi junior ciężkiej pokonał influencera Patryka "Bandurę" Bandurskiego. Dzień później chciał wrócić do Stanów Zjednoczonych, gdzie mieszka na stałe. Siedział już w samolocie, z którego finalnie został wyrzucony. Z relacji świadków wynika, że Adamek był pod wpływem alkoholu oraz zachowywał się bardzo nieelegancko. Z pozoru niewinna sytuacja przerodziła się w wielką medialną aferę, z której doświadczony pięściarz musiał się tłumaczyć.

Najman tak zwrócił się do Adamka. "Baczność!"

- Starsza kobieta z Nowego Jorku, siedziała obok mnie, być może mnie nie rozpoznała, a miałem podbite prawe oko. Powiedziała szefowej pokładu, że ona się obawia lecieć, żebym ja nie wszczął awantury. A myśmy żartowali z Gusem [Gus Curren, trener Adamka - przyp. red.], śmiejemy się. I nagle zostałem wyproszony z samolotu. I wtedy zacząłem się kłócić. "Co ja zrobiłem?!", "Jest pan pod wpływem alkoholu". No ale to ja za sterami samolotu nie siedzę, no głupia sytuacja, ale no było, musiałem zostać na drugi dzień w Polsce - mówił w jednym z wywiadów.

Choć od tamtych wydarzeń minęło już trochę czasu, to "afera alkoholowa" znacząco wpłynęła na wizerunek sportowca. O całej sytuacji pamięta także Marcin Najman, który często zaczepia Tomasza Adamka w mediach społecznościowych. Nie inaczej było tym razem. Na X ukazał się wpis, w którym zawodnik Clout MMA zwrócił się do byłego pięściarza w następujących słowach: "Przypatrz się Adamek. Tak zachowuje się wielki sportowiec, tudzież wielka sportsmenka! A ty zostałeś Freak Fighterem, a ja jestem twoim Cesarzem. Baczność!" - czytamy.

Oprócz tego Najman dodał zdjęcie Joanny Jędrzejczyk, która kilka dni temu przeżyła historyczny moment. Nasza zawodniczka UFC dołączyła do Galerii Sław najbardziej prestiżowej organizacji MMA na świecie. W ten sposób "cesarz polskich freak-fightów" kolejny raz chciał utrzeć nosa Adamkowi, wypominając mu dołączenie do Fame MMA oraz jego alkoholowy wybryk.

Co ciekawe, nie jest to pierwsze starcie Adamka i Najmana w przestrzeni medialnej. Pewnego razu legendarny polski pięściarz w końcu nie wytrzymał i odpowiedział na liczne prowokacje. - To nie jest sportowiec, to po pierwsze - bo nikt się nie przewraca po iluś tam sekundach. Jak masz serce, to walczysz do końca i to nie jest sportowiec, a klauni są w cyrku - mówił Tomasz Adamek. Obecnie "Góral" przygotowuje się do kolejnej walki we freak-fightach, którą stoczy w ostatni dzień sierpnia tego roku na Stadionie Narodowym podczas gali Fame MMA 22.