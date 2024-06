Adamek wybrał przemoc słowną. Rozjechał Najmana

W ostatnim czasie bardzo głośno zrobiło się o Tomaszu Adamku. Wszystko za sprawą wydarzenia z lotniska Chopina. W niedzielę 19 maja były mistrz świata wagi junior ciężkiej chciał wrócić do Stanów Zjednoczonych, gdzie na stałe mieszka wraz z rodziną. Tak się jednak nie stało. Pięściarz został wyproszony z pokładu samolotu.

Ostatnio Adamek opowiedział całą historię ze szczegółami. - Starsza kobieta z Nowego Jorku, siedziała obok mnie, być może mnie nie rozpoznała, a miałem podbite prawe oko. Powiedziała szefowej pokładu, że ona się obawia lecieć, żebym ja nie wszczął awantury. A myśmy żartowali z Gusem [Gus Curren, trener Adamka - przyp. red.], śmiejemy się. I nagle zostałem wyproszony z samolotu. I wtedy zacząłem się kłócić. "Co ja zrobiłem?!", "Jest pan pod wpływem alkoholu". No ale to ja za sterami samolotu nie siedzę, no głupia sytuacja, ale no było, musiałem zostać na drugi dzień w Polsce - mówił Adamek w rozmowie z kanałem Sport Mach.

Tomasz Adamek uderza w Marcina Najmana. "To nie jest sportowiec"

Afera z udziałem Adamka dotarła do Marcina Najmana, który od razu zaczął się z niego nabijać w sieci. Nie obyło się też bez kreatywnych bluzg, wyzwisk i zaczepek. Teraz Tomasz Adamek odpowiedział na złośliwości Najmana.

- To nie jest sportowiec, to po pierwsze - bo nikt się nie przewraca po iluś tam sekundach. Jak masz serce to walczysz do końca i to nie jest sportowiec, a klauni są w cyrku - powiedział Adamek w rozmowie z kanałem Sport Mach.

Już teraz można spodziewać się odpowiedzi Marcina Najmana na te słowa. Freak fighter jest znany ze swoich szybkich reakcji.

W trakcie kariery Tomasz Adamek stoczył 59 zawodowych walk. Wygrał 53 (31 KO), przegrał sześć. 43-latek jest byłym mistrzem świata federacji IFB i IBO w wadze junior ciężkiej oraz federacji WBC w wadze półciężkiej.