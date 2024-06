Wielki moment polskiego MMA! Historyczny wyczyn Jędrzejczyk

Obecnie polscy kibice UFC pasjonują się walkami Jana Błachowicza lub Mateusza Gamrota, jednak jeszcze kilka lat temu w klatce oglądaliśmy pojedynki Joanny Jędrzejczyk. Nasza zawodniczka toczyła pasjonujące boje m.in. z Zhang Weili. W czerwcu 2022 roku Polka ponownie zawalczyła z Chinką. Okazało się, że było to jej ostatnie starcie w UFC. - Robię to od 20 lat. W tym roku będę obchodzić 35. urodziny. Chcę być mamą, chcę zająć się biznesem - mówiła tuż po porażce.

Co za wyróżnienie dla Joanny Jędrzejczyk. Jest drugą kobietą w historii

Ostatecznie Jędrzejczyk oficjalnie pożegnała się z profesjonalnym sportem rok później. Czy UFC zapomniało o swojej byłej mistrzyni w wadze słomkowej? Nic bardziej mylnego! W nocy z czwartku na piątek polskiego czasu w Las Vegas odbyła się uroczysta gala, na której nasza zawodniczka MMA została włączona do członków Galerii Sław UFC.

Joanna Jędrzejczyk ubrana w złotą sukienkę wyszła na scenę i w swoim stylu podziękowała federacji za historyczne wyróżnienie. - Będę z wami szczera, wolałabym zawalczyć na gali niż być tutaj z wami - powiedziała z uśmiechem na twarzy Polka, co rozbawiło całą publiczność. - Dziękuję wszystkim za wsparcie. Kocham was. Jestem dumna, że jestem Polką - rzuciła na koniec. Następnie 36-latka otrzymała słynną, czarną marynarkę, czyli symbol dołączenia do elity UFC.

Oprócz niej wyróżnieni zostali m.in. zawodnicy, tacy jak Wanderlei Silva, Frankie Edgar czy Mauricio Rua. Co ciekawe, Jędrzejczyk została dopiero drugą kobietą w historii prestiżowej federacji, która dołączyła do Galerii Sław. Przed Polką tego zaszczytu dostąpiła jedynie Ronda Rousey - pierwsza mistrzyni w historii w wadze koguciej.

Obecnie była mistrzyni UFC rozwija się w mediach społecznościowych. Jej profil Instagram śledzą aż dwa miliony użytkowników. 36-latka udziela także wielu wywiadów, w których porusza różne tematy. Co ciekawe, niedawno dostała propozycję kupna udziałów Fame MMA. - Chcieli, żebym kupiła udziały. Nie wiem, jak dalece poważne to było ze strony tych osób, które mi to oferowały, ale gdzieś padła taka propozycja - zdradziła.