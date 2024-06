Wideo ze Świątek hitem w sieci. Dała popis. Co za komentarze!

19 - na ten moment tyle wygranych meczów z rzędu ma na koncie Iga Świątek (1. WTA)! Ostatni raz Polka przegrała w Stuttgarcie pod koniec kwietnia, gdzie w półfinale musiała uznać wyższość Jeleny Rybakiny (4. WTA). Od tamtej pory liderka światowego rankingu idzie jak burza. Do triumfów w Madrycie i Rzymie, gdzie w obu finałach pokonała Arynę Sabalenkę (3. WTA), na początku czerwca dołożyła czwarty w karierze tytuł Roland Garros. Teraz Świątek przygotowuje się do Wimbledonu.

- Na Wimbledonie nie da się zbudować formy, to trochę inny turniej. Szansa na to, że zawodniczki, które nie są faworytkami i mogą wygrać ten turniej, są większa. Trzeba podejść do tego turnieju inaczej pod względem mentalnym. Zazwyczaj popełnia się tu kilka błędów więcej niż na innych nawierzchniach. Piłka jest grana nisko oraz bardzo szybko. To turniej bardzo skomplikowany - mówiła na konferencji prasowej tuż przed trzecim Wielkim Szlemem w tym roku.

Do rozpoczęcia turnieju pozostała już niecała doba. W mediach społecznościowych Wimbledonu od kilku dni możemy zobaczyć wiele materiałów z najlepszymi tenisistami świata, którzy w ramach jego promocji biorą udział w różnych grach i wyzwaniach. W tego typu aktywnościach nie mogło zabraknąć Igi Świątek, której poczucie humoru świetnie wpisuje się w takie inicjatywy. Nie inaczej było tym razem.

Zadaniem naszej tenisistki było trafienie piłeczką do jednej z trzech puszek. Każda z nich posiadała inną wartość punktową. Rozbawiona Świątek rozpoczęła zabawę od niecelnego rzutu. - O mój Boże! - krzyknęła. Później było już zdecydowanie lepiej. 23-latka szczególnie upodobała sobie puszkę wartą 15 punktów, do której łącznie trafiła aż trzykrotnie. To sprawiło, że zgromadziła 45 punktów. W całym wyzwaniu nie brakowało śmiesznych momentów, którymi przede wszystkim były wymowne reakcje Polki. "Co za uroczy człowiek!", "Cały kontent z Igą zawsze jest super", "Jazda, jazda Iga" - pisali internauci.

W zeszłym roku Świątek dotarła do ćwierćfinału Wimbledonu, gdzie przegrała 5:7, 7:6, 2:6 z Ukrainką Eliną Switoliną (21. WTA). Teraz jej rywalką w pierwszej rundzie będzie Sofia Kenin (48. WTA). Mecz zaplanowano na wtorek 2 lipca. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz do naszej aplikacji mobilnej.