Gdzie oglądać KSW Colosseum 2? Kiedy start? Jak wypić PPV? [STREAM, KARTA WALK]

Ostatni raz gala KSW na PGE Narodowym w Warszawie odbyła się sześć lat temu. W maju 2017 roku miało tam miejsce wydarzenie KSW 39, gdzie można było podziwiać takich zawodników jak Mamed Chalidow, Borys Mańkowski, czy Mariusz Pudzianowski. Tegoroczna impreza będzie już 83. galą federacji KSW, a Pudzianowski i Chalidow ponownie wystąpią w rolach głównych.

KSW Colosseum 2. Gala ponownie na Stadionie Narodowym. Kto zawalczy?

Walką wieczoru będzie starcie Mameda Chalidowa z Brytyjczykiem Scottem Ashkamem. Panowie do tej pory mierzyli się już dwa razy. W 2019 r. na punkty zwyciężył Ashkam, rok później górą był Chalidow. Znokautował rywala w niespełna 40 sekund. Od tamtej pory Anglik nie walczył ani razu, z kolei legenda KSW przegrała z Roberto Soldiciem, a następnie pokonała Mariusza Pudzianowskiego.

Na KSW Colosseum 2 ujrzymy też właśnie Pudzianowskiego. Ten zawalczy z Arturem Szpilką. Zawodnicy od dłuższego czasu po ogłoszeniu walki docinają sobie w mediach społecznościowych, podgrzewając atmosferę przed samym wydarzeniem. Były strongman na przykład wrzucił na Facebooka film, gdzie prześmiewczo przekręca nazwisko swojego rywala.

Na nagraniu widać, jak 46-latek na placu budowy prawie następuje na wystający z ziemi pręt. Wtem zza kadru słychać głos. - Szefunciu, szefunciu uważaj, bo szpilkę uszkodzisz, koło ciebie - krzyczy osoba za kamerą. Na to Pudzianowski odpowiada - Która, gdzie? To prynt, nie szpilka, taka szpilka to nie szpilka - słyszymy.

Poza nimi w oktagonie na PGE Narodowym będzie można zobaczyć także walkę o pas wagi lekkiej pomiędzy Salahdinem Parnassem a Marianem Ziółkowskim. W pierwszej walce tego wieczoru w formule MMA zadebiutuje były mistrz świata w boksie w wadze junior ciężkiej Krzysztof Głowacki. Jego rywalem będzie Patryk Tołkaczewski.

KSW 83 Colosseum 2. Karta walk:

Krzysztof Głowacki (0-0) vs Patryk Tołkaczewski (0-0) Maciej Kazieczko (9-2) vs Leo Brichta (10-3, 1 NC) Daniel Rutkowski (15-3) vs Adam Soldaev (7-1) Roman Szymański (17-6) vs Valeriu Mircea (28-8-1) Jakub Wikłacz (14-3-1) vs Werlleson Martins (18-5) Michał Materla (32-9) vs Radosław Paczuski (5-1) Arkadiusz Wrzosek (2-0) Bogdan Stoica (0-0) Paweł Pawlak (21-4-1) vs Tomasz Romanowski (18-8) Mariusz Pudzianowski (17-8) vs Artur Szpilka (2-0) Marian Ziółkowski (25-8-1 1NC) vs Salahdine Parnasse (18-1-1) Mamed Chalidow (36-8-2) vs Scott Askham (19-5)

Kiedy i o której KSW 83 Colosseum 2? TRANSMISJA, STREAM ONLINE

Gala KSW 83 Colosseum 2 odbędzie się w sobotę 3 czerwca na PGE Narodowym w Warszawie. Początek o godz. 19:00. Transmisję można będzie obejrzeć tylko na platformie streamingowej Viaplay po wykupieniu odpowiedniego pakietu. W Polsce nie będzie już możliwości wykupienia PPV na stronie kswtv.com.