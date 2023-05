Szpilka zaczepia Pudziana przed hitową walką. "Mariusz, cholera jasna"

Były pretendent do tytułu mistrza świata na Instagramie pochwalił się przygotowaniami do walki. Jak się okazuje, poza zwykłymi treningami, Szpilka stosuje także kąpiele wodne w niesamowicie niskiej temperaturze. Podczas jednej z takich sesji nie omieszkał zwrócić się do swojego najbliższego rywala.

Szpilka do Pudziana. "Mariusz, kąpiele wodne, czy na nich byłeś?"

Takie kąpiele to zabiegi często praktykowane w sporcie. Zanurzanie się w wodzie o temperaturze ok. minus trzech stopni Celsjusza ma pomóc skrócić czas regeneracji po eksploatujących treningach.

Wchodząc do wody Szpilka przesłał wiadomość do Mariusza Pudzianowskiego. - Powiedz mi Mariusz: kąpiele wodne. Czy na nich byłeś? Kąpiele wodne. Czy takie zaliczyłeś? Kąpiele wodne, kąpiele wodne. Powiedz mi byczku, czy takie zaliczyłeś? - powiedział pięściarz.

Walka na social mediach. Pudzianowski zaczepia się ze Szpilką

Dobór słów nie jest przypadkowy. Ciąg pytań zadanych do Pudzianowskiego to nawiązanie do piosenki "Wyprawa Nocna II" starej grupy rapowej "Firma". Co ciekawe, współtworzył ją m.in. "Popek", od wielu lat związany ze sportami walki. W 2016 roku na gali KSW zmierzył się on z Pudzianem, przegrywając ze znanym strongmanem w pierwszej rundzie.

Film z kąpieli wodnej to dalszy ciąg wymieniania uprzejmości między panami. W kwietniu Mariusz Pudzianowski opublikował film, gdzie prześmiewczo nawiązuje do nazwiska rywala. Na filmie widać, jak 46-latek na placu budowy prawie następuje na wystający z ziemi pręt. Wtem zza kadru słychać głos. - Szefunciu, szefunciu uważaj, bo szpilkę uszkodzisz, koło ciebie - krzyczy osoba za kamerą. Na to Pudzianowski odpowiada - Która, gdzie? To prynt, nie szpilka, taka szpilka to nie szpilka - słyszymy.

Film był odpowiedzią na pstryczek w nos od Szpilki, który w marcu nagrał film, na którym chodzi po ulicach Warszawy i szuka Pudziana. Następnie podchodzi pod PGE Narodowy, krzycząc "Maaaaariiiuuuusz", co jest oczywistym nawiązaniem do filmu innego pięściarza, Marcina Najmana, który swego czasu pod stadionem Rakowa Częstochowa szukał dziennikarza Krzysztofa Stanowskiego.

3 czerwca na gali XTB KSW Colosseum 2 na PGE Narodowym oprócz pojedynku Pudzianowskiego ze Szpilką będziemy mogli ujrzeć również takie walki jak starcie Mameda Chalidowa ze Scottem Askhamem, czy Mariana Ziółkowskiego z Salahdinem Parnassem.