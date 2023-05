Bielik zabrał głos ws. swojej przyszłości. Jaśniej się nie da

Krystian Bielik był chwalony za swoje występy na wypożyczeniu w Birmingham City. Zagrał w 35 meczach w Championship, zdobył jedną bramkę i zaliczył jedną asystę. Wraz z końcem maja zakończyło się jego wypożyczenie i wrócił do Derby County. Przewiduje, że latem na dobre odejdzie z drużyny "The Rams".

Bielik mówi o swojej przyszłości

Polski pomocnik ma ważny kontrakt z zespołem z League One (trzeci poziom rozgrywkowy w Anglii - przyp. red.) do końca czerwca 2024 r., ale myśli o zmianie klubu. Jego agenci mają już pracować nad transferem.

- To bardzo możliwe, że latem dojdzie do transferu. Nie sądzę, że zostanę w League One. Nie słyszałem jeszcze nic na temat mojej przyszłości w Derby. Mój agent jest w kontakcie z klubem - powiedział Bielik w rozmowie z TVP Sport.

Jest perspektywa na szybki powrót do Birmingham City, gdzie byli z niego zadowoleni. Według najnowszych wieści władze klubu wykazują duże zainteresowanie definitywnym transferem Polaka.

- Mam jeszcze roczny kontrakt z Derby. Nie zamykam żadnych drzwi. Wiem też, że jest duże zainteresowanie ze strony Birmingham City. Mam sygnał, że trener i zarząd klubu chcą mnie w drużynie. Trzeba usiąść, porozmawiać i przedyskutować tę opcję. Wszystko toczy się w spokojnym tempie i myślę, że więcej może się wyklarować na przełomie czerwca i lipca - przyznał Bielik. Dodał też, że Birmingham nie jest jedynym potencjalnym kierunkiem. Agenci szukają różnych opcji, ale konkretów jeszcze nie ma.

Zainteresowanie wykazywało Charlotte FC, w którym są trzej Polacy - Karol Świderski, Kamil Jóźwiak i Jan Sobociński. Bielik był na liście piłkarzy wartych obserwowania, ale Amerykanie ostatecznie odpuścili ws. ewentualnego transferu.

Aktualnie Bielik trenuje z piłkarzami Górnika Konin. Pracuje nad formą przed zgrupowaniem reprezentacji Polski, które rozpocznie się w przyszłym tygodniu.

- Mam nadzieję, że uda mi się pokazać na boisku w meczach kadry z Niemcami i Mołdawią. To na pewno pomoże mi utwierdzić zainteresowane kluby w przekonaniu, że jest ze mną wszystko w porządku - powiedział.

Transfermarkt wycenia Krystiana Bielika na trzy miliony euro. Birmingham City zajęło 17. miejsce w tabeli w minionym sezonie Championship i miało na koncie 53 punkty.