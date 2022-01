Joanna Jędrzejczyk podjęła przełomową decyzję. "Potwierdzone"

Joanna Jędrzejczyk po raz ostatni była widziana w oktagonie w marcu 2020 roku na gali UFC 248. Polka przegrała wtedy decyzją sędziów z Chinką Weili Zhang i straciła szansę na sięgnięcie po pas mistrzowski w wadze słomkowej. Od tamtej pory nasza najlepsza zawodniczka odstawiła nieco sport i zajęła się czymś zupełnie innym. Wzięła między innymi udział jako juror w programie "Dance, Dance, Dance" na antenie TVP 2.

Joanna Jędrzejczyk zapowiada swój powrót do UFC. "Potwierdzone"

Wszystko wskazuje jednak na to, że niemal dwa lata to zdecydowanie wystarczająca przerwa do Joanny Jędrzejczyk. O jej powrocie mówiło się już od dawna, a presję na Polce zaczął już wywierać także szef UFC Dana White. Na szczęście dla swoich fanów 34-latka zapewniła ostatnio, że jej powrót nastąpi już niedługo.

- Wszyscy myślą, że mnie już nie ma w UFC. Jestem, tylko wypadłam z rankingu, bo nie walczyłam już kilkanaście miesięcy, ale wracam i walczę z numerem jeden. Prawdopodobnie będzie to Weili Zhang - powiedziała otwarcie Jędrzejczyk na antenie Kanału Sportowego.

- Myślałam, że może to być Carla Esparza, ale już potwierdzone, że ona jest następna do walki mistrzowskiej. Jest gdzieś [Maria] Rodriguez, która też już w marcu walczy z [Xiaonan] Yan, no i zostaje Weili Zhang. Ja nie widzę innej walki - po prostu pójście po pas. Dana [White] złożył mi propozycję walki o tytuł mistrzowski, tylko musiałabym czekać do listopada/grudnia, a ja nie chcę czekać. Chcę zawalczyć - tłumaczyła Polka.

Wszystko wskazuje więc na to, że już w ciągu najbliższych kilku miesięcy będziemy świadkami wielkiego rewanżu w UFC. Powrót Jędrzejczyk zdecydowanie będzie jednym z największych wydarzeń w sportach walki w 2022 roku.