Zawodnik MMA wyrzucony za swój ohydny tatuaż. "Wstydź się! Usunę ci go"

Środowisko mieszanych sztuk walki jest pełne kontrowersyjnych postaci. W trakcie gal czy też na ważeniach, które odbywają się tuż przed nimi, często dochodzi do skandali. Najczęściej jednak chodzi o spięcia pomiędzy zawodnikami i potyczki słowne. Okazuje się jednak, że aferę może wywołać także zupełnie coś innego.

Zawodnik wycofany z karty na czeskiej gali. Wszystko przez...tatuaż

W czwartek 30 grudnia w Pradze odbyła się gala Oktagon 30. Było to jedno z największych wydarzeń w czeskim MMA w tym roku. Karta walk była pełna gwiazd, a jedną z nich był 26-letni Radek Rousal. Czech miał się zmierzyć na czwartkowej gali ze Słowakiem Nikolasem Krivakiem. Jednak do tego starcia ostatecznie nie doszło.

Tuż przed galą Rousal został wycofany z karty walk przez swój... tatuaż. 26-latek ma na klatce piersiowej wytatuowaną podobiznę Adolfa Hitlera, co wzbudziło ogromne kontrowersje. Ostatecznie zdecydowano więc, że zawodnik nie weźmie udziału w gali.

- Dorastałem w niespokojnej społeczności ludzi, którzy wykonali ten tatuaż. Nie wiedziałem wtedy, jak wyglądało życie, byłem młody, a ten tatuaż był głupi. Później zacząłem uprawiać sztuki walki, które doprowadziły mnie do całkowicie innego życia i spojrzenia na świat. To tatuaż, którego żałuję - tak tłumaczył się 26-latek w rozmowie z tn.nova.cz.

Wiele osób jednak nie uwierzyło Rosualowi i uważa decyzję o jego wycofaniu z karty za słuszną. - To straszne usprawiedliwienie. Wstydź się! Pomogę ci usunąć ten tatuaż, jeśli nie masz na to pieniędzy. To jest naprawdę naganne - tak odpowiedziała 26-latkowi jedna z zawodniczek, która również była w karcie gali Oktagon 30.