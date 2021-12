Największa gwiazda KSW może odejść. Pokonał już wszystkich

Roberto Soldic (20-3) zasilił szeregi KSW w 2017 roku i dzięki swojemu stylowi walki, szybko stał się gwiazdą. Jak dotąd wystąpił tam dziewięciokrotnie, z czego arenę jako triumfator opuszczał osiem razy. Po raz ostatni widziany był w akcji, podczas grudniowego wydarzenia z numerem 65, kiedy to piekielnie ciężko znokautował Mameda Chalidowa (35-8-2), sięgając tym samym po drugi tytuł.

Po kilkunastu dniach od tego wydarzenia, „Robocop" zabrał głos w sprawie aktualnej sytuacji kontraktowej z KSW. Jak się okazuje – ten obowiązuje go do sierpnia przyszłego roku, natomiast już niebawem ma zasiąść do rozmów z przedstawicielami, dotyczących przedłużenia. Ci będą mu musieli złożyć naprawdę dobrą ofertę, bowiem po jego usługi zgłaszają się również inne organizacje.

Teraz została mi jeszcze jedna walka bodajże do sierpnia. Menadżer mi wspominał, że Martin [Lewandowski] chce porozmawiać o nowym kontrakcie w styczniu, także na razie nie mam żadnych informacji. Wczoraj pytałem Ivana Dijakovica, czy ma jakieś wieści i odparł, że powiadomi mnie w nowym roku. Teraz jestem w KSW i nie mogę nigdzie iść do sierpnia, września – dokładnie nie pamiętam. Sean Shelby wysyłał mi wiadomości, ONE FC, PFL… Muszę sprawdzić te oferty. W KSW pokonałem już wszystkich, więc zobaczymy, co będzie dalej.

Temat ewentualnego przejścia Soldica do UFC poruszany był już od bardzo dawna, jednakże Chorwat ostatecznie się na to nie zdecydował. Póki co nie wiadomo, jaką decyzję ostatecznie podejmie – więcej w tym temacie będzie z pewnością wiadomo po styczniowej naradzie.

