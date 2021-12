KSW 65 już dziś! O której i gdzie oglądać hitową walką Chalidow - Soldić? [Transmisja online, live stream]

Dla kibiców MMA w Polsce będzie to wyjątkowa gala. KSW 65 będzie można obejrzeć tylko w sieci przez platformę streamingową Viaplay, która będzie nadawcą KSW w najbliższych latach. Wcześniej federacja Kawulskiego i Lewandowskiego współpracowała z Polsatem przez 17 lat.

KSW 65. Wielki powrót Mameda Chalidowa

KSW 65 zapowiada się interesująco z kilku powodów. Na pierwszy plan rzuca się powrót Mameda Chalidowa, którego nie było w oktagonie ponad roku. W październiku 2020 roku na gali KSW 55 Czeczen znokautował wysokim kopnięciem i ciosami pięściami Scotta Askhama. W sobotę jego rywalem w walce o pas wagi średniej będzie Roberto Soldić, który pozostaje niepokonany od sześciu walk. We wrześniu Chorwat pokonał Czecha Patrika Kincla w walce o pas wagi półśredniej.

W drugiej najciekawszej walce zmierzą się Daniel Torres (12-4, 6 KO, 1 Sub) i Salhadine Parnasse (15-1-1, 2 KO, 5 Sub). Torres stracił pas mistrzowski wagi piórkowej, gdyż w piątek nie spełnił limitu podczas ważenia. Nie odzyska go nawet, jeśli pokona Parnasse'a. Jeśli jednak pojedynek wygra Francuz, zostanie nowym mistrzem KSW.

KSW 65. Gdzie oglądać galę? Jak wykupić? Transmisja online, stream live

Gala KSW 65 będzie dostępna do obejrzenia wyłącznie w serwisie streamingowym Viaplay. Rozpoczęcie jest przewidziane na sobotę 18 grudnia i godzinę 19:00. Walka Chalidow - Soldić rozpocznie się około godziny 23:00. Początek może ulec przesunięciu w zależności od tego, jak skończą się inne walki. Dostęp do gali kosztuje 34 złote, po wykupieniu miesięcznej subskrypcji. Relacja na żywo będzie dostępna w Sport.pl i aplikacji Sport.pl LIVE.

KSW 65 - Karta walk

Walka wieczoru:

Walka o pas mistrzowski KSW wagi średniej: (83,9 kg): Mamed Chalidow (35-7-2, 15 KO, 16 Sub) vs Roberto Soldić (19-3, 16 KO, 1 Sub)

Co-Main Event:

Walka o pas mistrzowski KSW wagi piórkowej: (65,8 kg): Daniel Torres (12-4, 6 KO, 1 Sub) vs Salhadine Parnasse (15-1-1, 2 KO, 5 Sub)

Pozostałe walki: