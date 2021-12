Borek podał, kto skomentuje galę KSW 65. "Zrobią absolutnie wszystko"

W sobotę 18 grudnia odbędzie się KSW 65. W trakcie gali odbędzie się dziewięć walk, a pojedynkiem wieczoru będzie starcie Mameda Chalidowa z Roberto Soldiciem.

REKLAMA

Zobacz wideo Martin Lewandowski: To będzie najdroższa walka w europejskim MMA

Sensacyjne informacje ws. "Don Kasjo"! I to nie żart. "Rzeczywiście"

Cała gala po raz pierwszy będzie transmitowana na platformie Viaplay, a nie w Polsacie. Poza zmianą platformy, roszady pojawią się również w przypadku obsady komentatorskiej. Wydarzenia z gali KSW 65 na żywo nie będą już komentowane przez doskonale znanych kibicom Łukasza "Jurasa" Jurkowskiego i Andrzeja Janisza.

Borek przekazał nazwiska duet komentatorskiego podczas gali KSW 65. "Zrobią absolutnie wszystko"

Mateusz Borek na swoim koncie w mediach społecznościowych ujawnił, kto zastąpi legendarny duet na stanowisku komentatorskim. "Main Event Chalidow vs Soldić to absolutny sztos i epickie starcie w historii federacji. Ale cała karta w Gliwicach będzie świetnym daniem. Dla mnie to też ważna chwila. Obudziły się wspomnienia, przez głowę przeleciało błyskawicznie kilkadziesiąt gal. Czas ruszyć stare kości i wracać. Wziąć mikrofon, stanąć w klatce, wyczuć Wasze nastroje i potrzeby - napisał Borek na Instagramie.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

I dodał: - W sobotę nie będzie Łukasza "Jurasa" Jurkowskiego i Andrzeja Janisza. Wiem, że Maciej Turski razem z Dominikiem Durniatem zrobią absolutnie wszystko, by ich godnie zastąpić i dać Wam mnóstwo emocji. Często komentatorzy i reporterzy, nawet jeśli kochają to co robią, nie mają wpływu na politykę. Ktoś podejmuje decyzję i wypadasz z projektu, w którym uczestniczyłeś kilkanaście lat.

Największy hit w historii KSW? Chalidow odpowiedział. Tuż przed walką

KSW 65 - Karta walk

Walka wieczoru:

Walka o pas mistrzowski KSW wagi średniej: (83,9 kg): Mamed Chalidow (35-7-2, 15 KO, 16 Sub) vs Roberto Soldić (19-3, 16 KO, 1 Sub)

Co-Main Event:

Walka o pas mistrzowski KSW wagi piórkowej: (65,8 kg): Daniel Torres (12-4, 6 KO, 1 Sub) vs Salhadine Parnasse (15-1-1, 2 KO, 5 Sub)

Pozostałe walki:

(65,8 kg): Damian Stasiak (18-5, 8 KO, 3 Sub) vs Lom-Ali Eskjew (17-5, 8 KO, 2 Sub)

(70,3 kg): Roman Szymański (14-6, 2 KO, 3 Sub) vs Mateusz Legierski (7-0, 4 KO, 1 Sub)

(77,1 kg): Adam Niedźwiedź (8-4, 1 KO, 7 Sub) vs Ion Surdu (11-3, 8 KO, 1 Sub)

(93 kg): Damian Piwowarczyk (4-0, 1 KO, 2 Sub) vs Marc Doussis (7-0 1NC, 5 KO, 2 Sub)

(52,2 kg): Anita Bekus (4-2, 2 KO) vs Magdaléna Šormová (10-3, 2 KO, 5 Sub)

(65,8 kg): Patryk Likus (1-0) vs Luke Santarelli (2-0, 2 KO)

(61,2 kg): Szamad Erzanukajew (0-0) vs Bartosz Rewera (1-0, 1 KO)

Kiedy i gdzie oglądać KSW 65? Stream online

Gala KSW 65 odbędzie się 18 grudnia 2021 roku w hali Arenie Gliwice o godzinie 19:00. Wydarzenie będzie transmitowane jedynie na platformie streamingowej Viaplay i serwisie kswtv.com. Relacja tekstowa na żywo będzie dostępna w Sport.pl i aplikacji Sport.pl LIVE.