Największy HIT w historii KSW?! Chalidow odpowiedział. Tuż przed walką z Soldiciem

W sobotę 18 grudnia odbędzie się KSW 65. W trakcie gali odbędzie się dziewięć walk, a pojedynkiem wieczoru będzie starcie Mameda Chalidowa z Roberto Soldiciem.

Dla Chalidowa będzie to pierwsze starcie od października 2020 roku, kiedy to w Łodzi pokonał Scotta Askhama. Roberto Soldić z kolei wróci do rywalizacji po nieco ponad 3-miesięcznej przerwie, kiedy to wygrał z Patrikiem Kinclem w Warszawie.

Chalidow ocenił swoje szanse w starciu z Soldiciem. "Teraz wszystko jest na moich barkach, aby wejść i formę wnieść do klatki"

Chalidow w rozmowie z portalem inthecage.pl zabrał głos przed sobotnim pojedynkiem. - Treningi były ciężkie, ale czy forma jest, to się okaże dopiero. [...] Kontuzji nie ma. Jestem bardzo zadowolony. Teraz wszystko jest na moich barkach, aby wejść i formę wnieść do klatki. Miałem przygotowanie w klubie i u siebie w domu pod Olsztynem - opowiadał Chalidow o przygotowaniach do walki z Soldiciem.

W dalszej części rozmowy legenda MMA odniosła się do tego, jak widzi swoje szanse w starciu z Soldiciem. Według ekspertów nie ma zdecydowanego faworyta i obaj mają po 50 proc. szans na wygraną. - Tak samo bym wytypował. Wychodzę pewny swoich umiejętności i chce tę walkę wygrać, ale jak będzie, to tylko Bóg wie. Każdy z nas ma szanse, tym bardziej, że jest to bardzo niebezpieczny zawodnik - dodał Chalidow.

- Nie mam nic do stracenia. Wychodzę, aby się bić i walkę wygrać. Jestem gotowy na wiele rund. Rewanż zależy od sytuacji tej walki i chęci federacji - podsumował.

Kolejnym wątkiem poruszonym podczas wywiadu było ewentualne starcie Chalidowa z Mariuszem Pudzianowskim. - To nie jest tak, że jak kogoś wyzwałem na walkę. Zawsze powtarzałem i będę powtarzać. Jeśli mam walczyć, to będę to robił, ale z zawodowcami, a nie freakami. Mariusz Pudzianowski nie jest freakiem, jest pełnoprawnym, wszechstronnym zawodnikiem MMA. Dla mnie byłby to fajny zaszczyt i wyzwanie. Dlaczego nie, gdyby takie zainteresowanie było ludzi, federacji, a przede wszystkim samego Mariusza. Nie mam problemu z tym, że wyjść i się z nim pobić, jeśli jest taka propozycja - oznajmił Chalidowa.

Na koniec rozmowy Chalidow został zapytany o wielki powrót Michała Materli, który ponownie będzie w KSW i będzie walczył 15 stycznia 2022 roku na gali w Szczecinie. - Gdzieś tam głosy chodziły, że powinien karierę skończyć. Są wzloty i upadki, są ciężkie chwile. Nikt nie wie, co się dzieje w naszym życiu osobistym. Wiem, że miał on zły okres i to się odbiło na psychice i przygotowaniu. Wiem, że teraz jest z Michałem ok. Czekamy na niego i jego wielki powrót - zakończył Chalidow.

Cały wywiad z Chalidowem można zobaczyć poniżej.

KSW 65 - Karta walk

Walka wieczoru:

Walka o pas mistrzowski KSW wagi średniej: (83,9 kg): Mamed Chalidow (35-7-2, 15 KO, 16 Sub) vs Roberto Soldić (19-3, 16 KO, 1 Sub)

Co-Main Event:

Walka o pas mistrzowski KSW wagi piórkowej: (65,8 kg): Daniel Torres (12-4, 6 KO, 1 Sub) vs Salhadine Parnasse (15-1-1, 2 KO, 5 Sub)

Pozostałe walki:

(65,8 kg): Damian Stasiak (18-5, 8 KO, 3 Sub) vs Lom-Ali Eskjew (17-5, 8 KO, 2 Sub)

(70,3 kg): Roman Szymański (14-6, 2 KO, 3 Sub) vs Mateusz Legierski (7-0, 4 KO, 1 Sub)

(77,1 kg): Adam Niedźwiedź (8-4, 1 KO, 7 Sub) vs Ion Surdu (11-3, 8 KO, 1 Sub)

(93 kg): Damian Piwowarczyk (4-0, 1 KO, 2 Sub) vs Marc Doussis (7-0 1NC, 5 KO, 2 Sub)

(52,2 kg): Anita Bekus (4-2, 2 KO) vs Magdaléna Šormová (10-3, 2 KO, 5 Sub)

(65,8 kg): Patryk Likus (1-0) vs Luke Santarelli (2-0, 2 KO)

(61,2 kg): Szamad Erzanukajew (0-0) vs Bartosz Rewera (1-0, 1 KO)

Kiedy i gdzie oglądać KSW 65? Stream online

Gala KSW 65 odbędzie się 18 grudnia 2021 roku w hali Arenie Gliwice o godzinie 20:00. Wydarzenie będzie transmitowane jedynie na platformie streamingowej Viaplay. Taka sytuacja będzie miała miejsce pierwszy raz w historii, gdyż wcześniej KSW było przez lata związane z Polsatem. Relacja na żywo będzie dostępna w Sport.pl i aplikacji Sport.pl LIVE.