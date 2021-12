Lewandowski zamieszał w niemieckich mediach. Żaden inny piłkarz nie dostał takiej oceny

W piątek Bayern Monachium pokonał u siebie VfL Wolfsburg 4:0 w 17. kolejce Bundesligi. Gole dla mistrzów Niemiec strzelili kolejno Thomas Mueller, Dayot Upamecano, Leroy Sane oraz Robert Lewandowski, który zdobył bramkę w 87. minucie gry. Bramkę niezwykle cenną, bo już 43. w roku kalendarzowym w Bundeslidze. Polak o jedno trafienie poprawił wyczyn Gerda Muellera sprzed 49 lat.

Jak oceniono ostatni występ Lewandowskiego w tym roku? "Przede wszystkim będzie szczęśliwy z 19. gola w sezonie. Gola, który pozwolił pobić mu rekord Muellera z 1972 roku. Wolfsburg to też jego ulubiony rywal, bo nikomu w Bundeslidze nie strzelał częściej. Obecnie ma na koncie 24 bramki w 21 występach" - napisał portal Sportbuzzer.de, który wystawił Lewandowskiemu notę 1, która oznacza "klasę światową". Żaden inny piłkarz nie dostał takiej oceny.

Lewandowski kończy rok z golem! Pobił rekord Muellera, wyrównał najlepszy wynik Ronaldo

Znacznie surowszy dla Polaka był portal Abendzeitung-muenchen.de. On ocenił występ kapitana naszej reprezentacji na "trójkę". Taka nota przeważa tu w Bayernie, a wyżej ocenieni zostali tylko pozostali strzelcy goli: Upamecano, Sane i Mueller. "Zmarnował pierwszą dobrą okazję po podaniu Alphonso Daviesa. W 27. minucie pomylił się kolejny raz. W drugiej połowie zmarnował kolejne dwie okazje, by przełamać się w końcówce. Tym samym pobił kolejny rekord Muellera" - czytamy w uzasadnieniu.

Szczególnie łaskawy dla Lewandowskiego nie był też portal Sport.de. On ocenił grę Polaka na 2,5. Wyższe noty otrzymali Upamecano (1), Lucas Hernandez (2), Davies (2), Mueller (1,5) i Sane (1). "Lewandowski bardzo długo kazał czekać na kolejnego gola w tym roku. Gola rekordowego. Wcześniej nie popisał się w co najmniej trzech sytuacjach, nie trafiając nawet do pustej bramki w 67. minucie" - czytamy w uzasadnieniu.

Niejednoznaczne oceny Lewandowskiego

"Ósemkę" w dziesięciostopniowej skali Lewandowskiemu wystawił zaś portal 90min.de. Tutaj wyższe noty otrzymali Manuel Neuer (9), Upamecano (10), Serge Gnabry (9) i Mueller (9). "Mimo że miał kilka okazji do zdobycia bramki, to wykorzystał tylko jedną. Symboliczną, rekordową. Wypracowywał też okazje kolegom, tak jak Musiale w 55. minucie" - czytamy.

Wracając do niemieckiej skali ocen mamy jeszcze notę wystawioną przez portal Tz.de. Ten, tak samo jak Abendzeitung-muenchen.de, wystawił Polakowi "trójkę". To nota, która przeważała w zespole, wyższe otrzymali Neuer (2), Upamecano (2), Mueller (2) i Sane (2). "Mógł być sfrustrowany niewykorzystanymi sytuacjami. W końcówce na szczęście się przełamał, bijąc rekord Muellera" - napisali dziennikarze w uzasadnieniu.

Lewandowski trafia z każdej pozycji! "Pobił rekord, który jeszcze był do pobicia" [WIDEO]

Identycznie występ Lewandowskiego ocenił też portal Focus.de. Tutaj też nasz zawodnik otrzymał "trójkę". Wyżej ocenieni zostali Neuer (2), Upamecano (1), Sane (1) i Mueller (2), a niżej, bo "czwórkami", opisani zostali Davies, Benjamin Pavard i Gnabry. "Lewandowski bardzo się starał o kolejnego gola, ale długo mu to nie wychodziło. W końcu przełamał się w ostatnich chwilach spotkania" - czytamy w uzasadnieniu.

Krótką przerwę w Bundeslidze Bayern spędzi na 1. miejscu w tabeli. Zespół Juliana Nagelsmanna ma 43 punkty i o dziewięć wyprzedza Borussię Dortmund, która w sobotę zagra na wyjeździe z Herthą. Kolejne spotkanie w lidze Bayern zagra 7 stycznia, gdy podejmie Borussię Moenchengladbach.