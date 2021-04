Conor McGregor zarobił astronomiczne 600 milionów dolarów! "To moje dziecko"

Conor McGregor przygotowuje się obecnie do trzeciej walki z Dustinem Poirierem, która odbędzie się w lipcu podczas gali UFC 264. Jednocześnie jednak Irlandczyk aktywnie działa na polu biznesowym. 32-latek jest jednym z najlepiej zarabiających zawodników UFC i pozwala mu to na wiele udanych transakcji. Jedną z nich właśnie sfinalizował i zarobił na niej prawdziwą fortunę.

REKLAMA

Zobacz wideo "Jan Błachowicz jest dużym kłopotem dla UFC. Ale ta walka to strzał w dziesiątkę"

Senegalska "Bestia" pokonana! Wielkie kontrowersje [WIDEO]

Ogromna suma wpłynie na konto McGregora. 600 milionów dolarów za akcje Proper Twelve.

Były podwójny mistrz UFC zbił fortunę na akcjach Proper Twelve. Jest to marka whisky, którą McGregor założył trzy lata temu. Teraz Irlandczyk zdecydował się sprzedać swój większościowy pakiet udziałów w firmie za zawrotną sumę 600 milionów dolarów. Akcje kupiła firma Proximo Spirits, która zajmuje się importowaniem alkoholi do USA. Do tej pory Proximo miała 49% udziałów, a teraz stanie się głównym właścicielem spółki Proper Twelve.

- Od czasu wprowadzenia tej marki na rynek razem z Conorem i jego partnerami zaledwie dwa i pół roku temu, Proper No. Twelve jest najbardziej ekscytującą marką w kategorii irlandzkiej whisky. Marka rozwija się w bezprecedensowym tempie, a ta umowa odzwierciedla zaangażowanie Proximo w rozszerzenie swojej obecności w segmencie whisky - powiedział szef Proximo Spirits w wywiadzie dla Shanken News Daily.

- Proper Twelve to moje dziecko na całe życie! Rozgrzewam tu beczki tylko dla was! To, co dla was wszystkich przygotowałam, nie tylko przeniesie Proper Twelve na absolutny szczyt irlandzkiej whisky, ale na szczyt wszystkich alkoholi! - zapowiada McGregor specjalnym oświadczeniu opublikowanym na jego stronie internetowej TheMacLife.com.

O założeniu Proper Twelve McGregor poinformował świat przy okazji walki bokserskiej z Floydem Mayweatherem Jr. w 2017 roku. Irlandczyk wraz ze swoimi partnerami biznesowymi nadal będzie miał wpływ na rozwój założonej przez siebie marki i nadal będzie on jej główną twarzą.

"Polski Król Syntholu" wkracza do gry! "365 dni w roku na bombie"